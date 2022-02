18 Galéria Zdroj: Facebook.com/Boris Kollar Kollár PRIZNAL, že bude opäť oteckom: Ktorá žena nosí pod srdcom jeho dieťa? Zatĺkal a zatĺkal! O čom sa najprv šuškalo, teraz sa aj potvrdilo. Multiotecko a šéf Sme rodina Boris Kollár bude mať ešte širšiu rodinu! 16. február 2022 Magazín

Ako prví sme vás v októbri informovali o tom, že predseda parlamentu a líder vládnej strany Sme rodina Boris Kollár by sa mal stať opäť otcom. Mamičkou sa mala stať jeho expartnerka, s ktorou už má syna Artura. Dieťa číslo dvanásť však vtedy rázne poprel.

„Musím vás sklamať, žiadna senzácia sa nekoná a Barbora Richterová nie je tehotná,“ uviedol vtedy pre Dnes24 šéf parlamentu.

To, čo pred pár mesiacmi zapieral, je už minulosťou. Najznámejší slovenský multiotecko čoskoro privíta nového potomka. A kto je mamičkou? Je ňou Barbora Richterová! „Áno, je to pravda. Je v 16. týždni,“ odpísal Kollár pre PLUS 7 DNÍ.

Barbora Richterová nie je jeho žiadnou novou známosťou. Bývalá plavkyňa je matkou šiesteho dieťaťa Kollára a v minulosti sa spolu ukázali na viacerých spoločenských akciách.

Boris Kollár má doteraz s desiatimi ženami jedenásť detí. Jediná privilegovaná, ktorej doprial priviesť na svet dvoch spoločných potomkov, bola dosiaľ Andrea Heringhová (41).

