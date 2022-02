11 Galéria Zdroj: www.iihf.com SVET O SLOVENSKU: Slafkovský je najväčšou hokejovou senzáciou od čias Gáboríka! Na každej olympiáde sa objaví nová svetová športová hviezda. V Pekingu je to 17-ročný hokejista, ktorý dal polovicu slovenských gólov. 14. február 2022 rbt Svet o Slovensku

14. február 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Slafkovský je najväčšou hokejovou senzáciou od čias Gáboríka! Na každej olympiáde sa objaví nová svetová športová hviezda. V Pekingu je to 17-ročný hokejista, ktorý dal polovicu slovenských gólov.

Sedemnásťročný Juraj Slafkovský zobral olympiádu útokom! Zo slovenského tínedžera sa stal olympijský stroj na góly!

Zahraničné médiá nešetria chválou na mladého hokejového útočníka, ktorý na turnaji v Pekingu strelil štyri z ôsmich gólov nášho mužstva. V každom z troch zápasov v skupine patril k najlepším. Bol aj jedným zo strojcov doteraz jediného slovenského víťazstva nad Lotyšskom.

„Mladík s tvárou dieťaťa a postavou ako tank sa dostal na čelo tabuľky strelcov olympijského turnaja,“ informuje agentúra Reuters. Pripomína, že Juraj Slafkovský je najmladším hokejistom v Pekingu.

Budúcnosť v NHL

„Keby mi niekto pred turnajom povedal, že dám jeden či dva góly, smial by som sa. Ale deje sa to,“ povedal prekvapený Slafkovský. Už pred olympiádou hrával proti dospelým mužom vo fínskej lige a dostal sa na radar skautov z NHL. Jeho výkony v Pekingu ho podľa kuloárov vystrelili až do prvej päťky tohtoročného draftu.

NHL kvôli pandémii a odkladu vyše sto zápasov ligy zrušila účasť elitných hráčov na olympijských hrách v Pekingu. Aj vďaka tomu sa do pozornosti celého sveta dostali vychádzajúce hokejové hviezdy.

V Pekingu hrá prvá trojka z vlaňajšieho draftu NHL. Owen Power a Mason McTavish reprezentujú Kanadu a Matty Beniers Spojené štáty.

„Všetkým vypálil rybník Slafkovský, označovaný za najväčší slovenský hokejový talent od čias Mariána Gáboríka,“ informuje Reuters.

„Sledoval som ho už na juniorských turnajoch a bol som nesmierne ohromený tým, čo predvádzal,“ hovorí o sedemnásťročnom mladíkovi tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay. Slafkovský nie je len urastený, ale má podľa kanadského trénera šikovné nohy aj ruky: „Nie je to žiaden slimák.“

11 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák