Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Hypotekárny ZLOM: VÚB zdražuje úvery na bývanie, pridajú sa ďalšie banky? O zvýšení úrokových sadzieb sa špekulovalo už niekoľko týždňov. Prvá známa banka potvrdila zmeny, nasledovať by ju mohli aj ďalšie. 18. február 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

VÚB ako prvá banka na slovenskom trhu zvyšuje úrokové sadzby, reč je dokonca o hypotekárnom zlome. O aktuálnej ekonomickej situácii informuje portál Denník E.

Portál avizuje, že od 7. marca v každom fixe stúpnu sadzby o 0,2 %. K tomuto kroku by v najbližšom čase mali pristúpiť aj ostatné banky.

„Ani najlacnejšie hypotéky sa tak vo VÚB nebudú začínať pod jedným percentom. Najnižšiu sadzbu ponúka pri trojročnom fixe, kde začínala pri 0,89 %, po novom začne pri 1,09 %,“ uvádza portál.

O zvýšení úrokových sadzieb sa špekulovalo už niekoľko týždňov. Podľa analytikov by mal byť spočiatku tento posun minimálny, postupom času sa však úroky môžu vyšplhať až na úroveň dvoch percent.

„Cena peňazí na trhu už postupne stúpa a túto situáciu budú musieť skôr či neskôr zohľadniť v sadzbách pre klientov aj komerčné banky,“ uviedla pre TVNOVINY.sk ešte minulý týždeň hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.

Analytik Tatra banky zas poukázal, kam by sa mohli úrokové sadzby vyšplhať. „Nevieme si momentálne predstaviť, že by sadzby na hypotékach stúpli nad 2,5 % do dvoch rokov,“ dodal Tibor Lörincz.

