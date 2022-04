15 Galéria Foto: Eva Mikulová Idete na dovolenku do Grécka? Krajina počas letnej sezóny ZRUŠÍ pandemické opatrenia Po prvý raz za dva roky budú môcť Gréci verejne sláviť i pravoslávnu Veľkú noc. 14. apríl 2022 Cestovanie

14. apríl 2022 Cestovanie Idete na dovolenku do Grécka? Krajina počas letnej sezóny ZRUŠÍ pandemické opatrenia Po prvý raz za dva roky budú môcť Gréci verejne sláviť i pravoslávnu Veľkú noc.

Grécko v stredu oznámilo, že počas letnej turistickej sezóny zruší pandemické opatrenia, napríklad nosenie rúšok v interiéroch či povinnosť preukazovať sa očkovacími certifikátmi. Grécke úrady ešte zvážia, či opatrenia proti šíreniu koronavírusu opäť zavedú v septembri. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

Potvrdenia o očkovaní

Od 1. mája do 31. augusta nebudú v Grécku na vstup do interiérov či vonkajších priestorov vrátane reštaurácií potrebné potvrdenia o očkovaní či prekonaní covidu. Miestni predstavitelia uvažujú aj nad tým, že zrušia aj požiadavku preukazovať sa digitálnym covidovým certifikátom pri vstupe do krajiny.

Žiaci a učitelia sa od začiatku mája nebudú musieť na školách pravidelne každý týždeň testovať. Od 1. júna nebude vo vnútorných priestoroch povinné nosenie rúšok.

Nosenie rúšok

Po prvý raz za dva roky budú môcť Gréci verejne sláviť i pravoslávnu Veľkú noc, ktorá tento rok pripadá na 24. apríla. Nebudú pritom platiť nijaké obmedzenia čo sa týka počtu ľudí na zhromaždeniach, v kostoloch či na iných podujatiach, píše agentúra AP.

Nosenie rúšok sa však naďalej odporúča na preplnených verejných akciách.

Minister zdravotníctva Thanos Plevris zdôvodnil, že uvoľnenie pravidiel je „založené na epidemiologických dátach a odporúčaní odborníkov“. V posledných týždňoch počet infikovaných v krajine klesol – v utorok zaznamenali v Grécku 15-tisíc nakazených a 64 obetí na životoch.

Od začiatku pandémie evidujú takmer 3,2 milióna prípadov nákazy a viac ako 28-tisíc úmrtí. Plne zaočkovaných je okolo 72 percent z 11 miliónov obyvateľov Grécka.

V roku 2019 navštívilo Grécko, ktoré je jednou z najvyhľadáva­nejších letných destinácií južnej Európy, viac ako 33 miliónov ľudí – väčšinu z nich tvorili Briti a Nemci. Vysoký počet turistov očakávajú v krajine aj tento rok.

Zdroj: TASR