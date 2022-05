Zdroj: Facebook.com/Mr. Coat on the road INZERÁT mladého Slováka valcuje internet: Z paródie na realitku ľudia vybuchujú smiechom Byt bez balkóna? Nevadí. Aj tak by z neho bol na prd výhľad. Prekvapivo úprimný inzerát pobavil Slovákov, ale aj zafungoval. Byt sa prenajal hneď na druhý deň. 26. máj 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

26. máj 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska INZERÁT mladého Slováka valcuje internet: Z paródie na realitku ľudia vybuchujú smiechom Byt bez balkóna? Nevadí. Aj tak by z neho bol na prd výhľad. Prekvapivo úprimný inzerát pobavil Slovákov, ale aj zafungoval. Byt sa prenajal hneď na druhý deň.

Zdroj: Facebook.com/Mr. Coat on the road

Riešiť nehnuteľnosť cez realitku alebo radšej na vlastnú päsť? Mladý Slovák v tom má jasno. Zverejnil inzerát o byte na prenájom, v ktorom obišiel realitných agentov a zároveň si z nich poriadne vystrelil. Jeho paródia na kvetnaté opisy nehnuteľností a otrepané frázy maklérov sa stala hitom internetu.

Bombastická ponuka

Príspevok sa objavil vo facebookovej skupine, kde ľudia hľadajú a ponúkajú bývanie v Bratislave. Jeho autorom je slovenský travel blogger Pavol Kabát, známy ako Mr. Coat on the road. Pavol začína lokalitou, byt je podľa jeho slov päť minút šuchtavej chôdze od Ekonomickej univerzity.

Ako priznáva, panelák je bez výťahu a byt na štvrtom poschodí, aj túto skutočnosť sa ale snaží premeniť na bombastický bonus: „To na prvý pohľad môže mnohých odradiť, ale zároveň je to jedinečná šanca pre ženy, ktorým neznámy páchateľ ukradol zadok + leto sa blíži, kde inde formovať summer body, ak nie na schodoch?!“

Okrem výťahu nehnuteľnosti chýba aj balkón, banovať vraj ale netreba. Pavol dodáva, že ak by v byte balkón aj bol, aj tak by z neho bol na prd výhľad.

Tutti frutti vybavenosť

Každý, kto niekedy surfoval po inzerátoch realitných spoločností, dobre pozná kategóriu „občianska vybavenosť“. Byt sa môže nachádzať aj v odľahlej časti mesta, zoznam všetkého, čo máte priamo pod oknami, je však vždy pôsobivo dlhý. Ani v tomto inzerujúci vtipkár nezaostáva.

„Pochopiteľne, byt sa nachádza na mieste s ultra mega šupa tutti frutti občianskou vybavenosťou, čo sa v tejto dobe dá povedať prakticky o každej bytovke, ale jasné, že to treba zdôrazniť,“ vysvetľuje Pavol a hneď aj vymenúva lákadlá: „Nachádzajú sa tam nielen potraviny, mimoriadne arogantný Vietnamec, ktorý varí celkom dobre, ale aj pochybné živly s tendenciou samovakcínovať sa na dennej báze. Akurát, že to asi nie je vakcína…“

Inzerát končí svojským opisom atmosféry prostredia. Táto veta hovorí za všetko:

„Tento post píšem v nedeľu okolo polnoci, akurát tu nejaký prepnutý pacient vonku huláka a vulgárne nadáva, ale ono to sem tak nejak patrí a dotvára to lokálny kolorit.“

Ľudia sa bavia

Kreatívny inzerát v skupine rozhodne vyčnieva a reakcie sa seba nenechali dlho čakať. Ľudia v komentároch Pavla označujú za inzerátového mága a oceňujú jeho zmysel pre humor.

„Dobrý deň pán sused. Vlastním byt, tiež na Medveďovej, tiež tam mám nájomníkov. Až raz budú odchádzať, píšem vám prosbu o vypracovanie inzerátu. Stačí zmeniť fotky,“ píše jedna z komentujúcich. „Už len kvôli tomuto popisu by som sa hneď sťahovala,“ stojí v ďalšom príspevku.

Pavol Kabát: Inak písať neviem

Ako pre Dnes24 uviedol samotný autor inzerátu, svojskú formu textu zvolil úmyselne a veril, že post bude mať veľký dosah. To sa aj potvrdilo a byt prenajal prakticky hneď. Vzal ho hneď prvý záujemca, ktorý si ho prišiel pozrieť a ďalšiu dvadsiatku ľudí musel Pavol odmientuť.

„Takýchto inzerátov som už napísal pár desiatok, ale nie ohľadom realít, a vždy mali ohlas. Snažím sa tie veci písať takým štýlom, aby to neboli len strohé informácie, lebo práve tie omáčky z toho robia príbeh. Ja vlastne ani inak písať neviem a ani nikdy inak písať nechcem. Mňa to baví, baví to ľudí, spätná väzba je super a mňa to teší. Takže win-win pre obidve strany,“ prezradil nám.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk