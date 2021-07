Zdroj: TASR/Martin Palkovič Ivermektín išiel na dračku, teraz schytal tvrdú ranu: Štúdiu o lieku STIAHLI! Liečivo ivermektín vyvolalo začiatkom roka na Slovensku doslova ošiaľ. Pacienti s covidom si ho zháňali, ako sa len dalo. Jeho reputácia je teraz poškodená. 21. júl 2021 MI Zo Slovenska

21. júl 2021 MI Zo Slovenska Ivermektín išiel na dračku, teraz schytal tvrdú ranu: Štúdiu o lieku STIAHLI! Liečivo ivermektín vyvolalo začiatkom roka na Slovensku doslova ošiaľ. Pacienti s covidom si ho zháňali, ako sa len dalo. Jeho reputácia je teraz poškodená.

Ivermektín má na Slovensku viacero hlasných propagátorov, ktorí dokázali presvedčiť aj ministerstvo zdravotníctva, aby povolilo jeho experimentálne používanie v liečbe pacientov s koronavírusom. Egyptskú štúdiu, ktorá mala dokázať účinky tohto liečiva, však teraz stiahli pre podozrenia z podvádzania.

Etické obavy

Štúdia o účinku ivermektínu mala ukázať, do akej miery skutočne dokáže zastaviť množenie Covid-19 v tele infikovaného človeka. Viedol ju Ahmed Elgazzar z egyptskej univerzity Benha a odvolávali sa na ňu mnohí zarytí zástancovia tejto liečby. Teraz však narazili.

Research Square štúdiu stiahol. Vysvetlil to len stručne s tým, že išlo o etické obavy. Informuje o tom britský portál The Guardian.

Vyzerá ako plagiát

Podľa jeho zistení sa v štúdii objavilo niekoľko podozrivých nezrovnalostí, ktoré nasvedčovali tomu, že sa snaží vykresliť účinky ivermektínu lepšie ako reálne môžu byť. Napríklad, zbierala údaje len na niekoľkých stovkách pacientov a prichádzala so závermi, že liečba znižovala úmrtnosť až o 90 %. To je podozrivé.

„Podobné neskoršie štúdie, ktoré mali tisícky participantov, nedokázali dosiahnuť ten istý výsledok,“ komentuje to lekár Peter Sabaka pre Denník N.

Aj The Guardian spochybňuje poctivosť práce autorov tejto štúdie. Uvádza, že miestami to celé vyzerá ako plagiát, pretože štúdia obsahuje odkopírované články z internetu, ktoré ivermektin obhajujú. A to nie je všetko.

Nesedia údaje

Problematické sú aj ďalšie údaje uvedené v štúdii, ktoré spochybňujú všetky jej závery. Autori tvrdia, že skupinu ich pacientov tvorili ľudia vo veku nad 18 rokov, ale pri podrobnejšom skúmaní sa tam nájdu aj neplnoletí pacienti.

„Štúdia sa vraj uskutočňovala medzi 8. júnom a 20. septembrom 2020. Väčšinu pacientov však prijali do nemocnice pred 8. júnom a pred týmto dňom aj zomreli,“ približuje The Guardian.

Dáta vraj boli uvádzané v „otrasnom stave“ a bol medzi nimi aj pacient, ktorého prepustili z nemocnice v neexistujúci deň 31. júna 2020. Až 79 záznamov je zjavne len odkopírovaných z iných záznamov.

„Stáva sa, že ak majú vedci malý súbor, nevychádza im to a vedia, že už viac ľudí nabrať nemôžu, tak ich proste vynásobia dvoma. To je, samozrejme, neetické a skúsený štatistik to odhalí,“ uvádza pre Denník N Peter Sabaka. Dodal, že niektorí vedci spochybňovali z podobných dôvodov aj štúdiu o Sputniku zverejnenú v Lancete.

