20. február 2022 Magazín Lifestyle
Ivet z Divokej jazdy: Najviac zaberajú témy o sexe, žena však nepotrebuje riešiť 25 cm
S kamarátkou Dianou vysiela Ivet známy podcast, kde rozoberajú šteklivé témy úplne bez hanby. V našom rozhovore zaspomínala aj na najbizarnejšie príbehy.

Každú epizódu majú „vypredané“, vypočuje si ju totiž množstvo poslucháčov. Divoká jazda úplne bez hanby je na všetkých známych audio platformách. S jednou z jej autoriek z Vranova nad Topľou, sme sa v rozhovore dozvedeli niečo viac nielen k šteklivým témam, ale aj o tipe na darček k sv. Valentínu.

Ivet, vo svojom podcaste s kolegyňou rozoberáte odvážne témy. Idete ohľadom vzťahov a príbehov do hĺbky s poriadnymi pikantnosťami. Myslíte si, že táto téma je dôvodom iste slušného počtu poslucháčov?

Sme rady, že sme si našli svoje publikum. Čiastočne nám pomohol aj úspech Diany, ktorá už na sociálnych sieťach ako Nasratá žena mala istú základňu fanúšikov. Od začiatku sme vedeli, že ak to budeme robiť, musíme byť autentické. Ja s týmito témami nemám problém vôbec, Dia v tomto zastupuje tu triezvejšiu časť žien. Obidve sme maximálne otvorené.

Sexuálne témy zaujímajú najviac, myslím, že poslucháčom sa najviac páči, že sa na nič nehráme.

Ak je totiž niečo vulgárne, povieme to. Ak je niečo neslušné, povieme to. Ak je niečo netradičné, ale vieme, že to takto funguje, povieme to (smiech).

Vo výsledku nám zároveň veľmi pomáha aj kontrast – vydatá/slobodná a hanblivejšia/bez hanby. Skvelo si vo všetkom nahrávame, sme najlepšie kamarátky aj v bežnom živote, trávime spolu veľa času a to, ako sa bavíme v podcaste, je len odraz toho, ako sa bavíme aj v skutočnosti.

A chodia vám aj negatívne reakcie? Predsa len nie každému sa môže pozdávať, keď ženám vysvetľujete, ako správne masturbovať…

Naozaj úprimne, počas roka, čo to robíme, sme nemali jedinú negatívnu reakciu. Žiadnu správu, komentár, osočovanie mimo nášho podcastu. Práveže, denne dostávame správy nielen od žien, ale aj od chlapov, ako sa im zlepšil vzťah, ako náš podcast počúvajú spoločne, ako sa konečne otvorene bavia o sexe a nehanbia si povedať, čo sa im vzájomne páči. Veľmi si vážime, akú silnú podporu máme a stále tvrdíme, že bez našich poslucháčov by sme boli nič. To oni s nami ten podcast tvoria.

Ktorý príbeh, alebo zážitok od nich bol doteraz najbláznivejší a najviac neuveriteľný?

Fúha, to je ťažká otázka (smiech). V každej epizóde nás niečo zaskočí, to si väčšinou nechávame na záver. No čo mám najviac utkvelo v pamäti je asi príbeh, keď kočka strčila do zadku ruku bohatému Rusovi a vybrala ju aj s prekvapením. Alebo keď jedna z poslucháčok spávala so svojím švagrom, to nás ozaj šokovalo.

Alebo keď sa chalan na rande začal prevteľovať do orla, či ako jednu z nich nakazil kvapavkou známy hokejista.

Skvelé boli aj príbehy s masturbáciou, kde baby priznali, že to skúšali napríklad s tĺčikom na mäso.

V podcaste dopodrobna hovoríte aj o svojich zážitkoch s mužmi. Dnes je však problém zoznamovať sa, pretože cez respirátor vidno len oči a otázka je, či vôbec podstúpiť riziko bozku s človekom, ktorého vidíme prvýkrát. Máte recept aj k tomu?

Ja som v takej životnej fáze, že vzťah a zoznamovanie s mužmi je na poslednom mieste, veľa pracujem a užívam si, že robím, čo má baví. Problém zoznamovať sa je vždy, ale čo by to bol za život, ak by sme to neskúšali? Stojím si za tým, že radšej urobiť päť nesprávnych rozhodnutí, ktoré nás povedú dobrým smerom, ako sa nerozhodnúť vôbec.

A čakať doma na niečo, čo nemusí prísť len preto, že sa bojíme, čo ak. Aj princezná najprv musela pobozkať žabiaka, aby sa z neho stal krásny princ.

A recept? Prestať sa báť a ísť do všetkého naplno. A ak to nevyjde, tak príde nový deň a dá sa skúsiť znova.

