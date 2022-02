Zdroj: TASR/Michal Svítok Chudobní budú ešte chudobnejší: Zdraželi energie, prudko rastú aj ceny potravín Slovákom náklady na bývanie v tomto roku rastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu. Popasovať sa budeme musieť aj so zdražovaním potravín. 15. február 2022 Zo Slovenska

15. február 2022 Zo Slovenska Chudobní budú ešte chudobnejší: Zdraželi energie, prudko rastú aj ceny potravín Slovákom náklady na bývanie v tomto roku rastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu. Popasovať sa budeme musieť aj so zdražovaním potravín.

Medziročné tempo rastu cien potravín bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne atakovať úroveň 10 %. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) k januárovej inflácii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Skutočná inflácia sa totiž prebudila až teraz a tempo zdražovania je najrýchlejšie od 90. rokov.

Zrýchlenie inflácie

„Rast cien energií a potravín zasiahne najmä najnižšie príjmové skupiny v dôsledku ‚fixného‘ charakteru týchto výdavkov. Konflikt na Ukrajine by, samozrejme, prispel k ďalšiemu rastu cien obilnín a energetických komodít. Nákladové faktory sú naďalej zdrojom aktuálne vysokej inflácie tak v SR, ako aj v krajinách EÚ,“ spresnili analytici Z NBS.

„Po skokovom zrýchlení inflácie v úvode roka už ďalšie zásadnejšie zrýchlenie inflácie neočakávame. Inflácia by sa najbližšie mesiace mala stabilizovať na rekordných úrovniach nad 8 % a udržať sa na nich až do jari. Následne by už vyprchanie efektu minuloročného zvýšenia spotrebných daní na tabak a cigarety (tohtoročné by už malo byť približne len polovičné), ale aj vysoká porovnávacia báza pri cenách tovarov, imputovaného nájmu, pohonných látok i potravín mali postupne prispievať k zvoľňovaniu dynamiky medziročného rastu cien,“ myslí si Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Tempo zdražovania

Inflácia by sa však podľa Koršňáka až do konca roka mala udržať nad úrovňou 5 %, pričom jej nárast v priemere za celý rok by sa mal pohybovať až okolo úrovne 7 %. „Rizikom pre nasledujúce mesiace naďalej ostávajú najmä ceny energií, ktoré sú pod silným geopolitickým tlakom, ale k ich zdražovaniu prispieva aj silnejúci globálny dopyt či snaha o ekologizáciu ich výroby,“ upozornil.

„Kým v januári 2021 dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji 2021 spoľahlivo prekročila 2 %, pričom v decembri 2021 dosiahla až 5,8 %. Celoročná inflácia pre rok 2021 tak dosiahla úroveň 3,2 %. Očakávame, že v prvom štvrťroku 2022 bude ešte vyššia, dokonca vyššia ako 7 %. V ďalších kvartáloch tohto roka by zdražovanie malo postupne spomaľovať. Priemernú infláciu za rok 2022 momentálne očakávame na úrovni 5 až 6 %, zrejme bližšie k 6 %. Podobný cenový vývoj očakávame aj v prípade potravín,“ priblížila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Rastúce ceny energií

Najvyššiu úroveň by podľa nej inflácia potravín mala dosiahnuť v prvom kvartáli, a to okolo 7 %. Následne by už malo prísť k spomaleniu medziročného tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Kým v v roku 2021 boli energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočil, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch počas vlaňajšieho roka.

„Slovákom tak náklady na bývanie v tomto roku rastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu. Aj v roku 2022, najmä v najbližších mesiacoch budeme ešte v inflácii pociťovať efekt drahšieho tabaku, pohonných látok či stavebných materiálov,“ dodala Sadovská.

ŠÚ SR v pondelok informoval, že medziročná hodnota inflácie v januári 2021 vzrástla na 8,4 %, najviac ju potiahli rastúce ceny energií a potravín. Medzimesačne ceny vzrástli o 2,7 %.

