9. september 2020
J. Kmeť: Je neskoro, ale stále sa dá pomôcť cestovnému ruchu

Predstavitelia mestského turizmu podotýkajú, že tržby mnohých mestských hotelov sú už piaty mesiac na nule.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aj vláda pracujú spolu s organizáciami v oblasti turizmu na tej správnej schéme, ako pomôcť cestovnému ruchu na Slovensku, ktorý bol zasiahnutý koronakrízou.

Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť. Pripustil, že je neskoro, stále sa však podľa neho môže firmám v tomto odvetví pomôcť.

Prežijú krízu?

„Je neskoro, ale stále každá pomoc, ktorá príde, cestovnému ruchu pomôže udržať tie firmy, aby prežili,“ skonštatoval Kmeť. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podľa štátneho tajomníka svoj návrh opatrenia v tejto oblasti predniesol aj na koaličnej rade.

Myslí si, že koaličných lídrov presvedčil. „Sú rôzne spôsoby, ale držíme sa tej formy, ktorá bola komunikovaná,“ naznačil Kmeť v súvislosti s možnosťami, ako podporiť cestovný ruch. Rezort dopravy dávnejšie avizoval, že chce preplácať rekreačné poukazy za zamestnávateľa.

Doležal koncom augusta vyhlásil, že ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽANO) má predložiť detaily o tom, aká je sezóna a aké je využitie kapacít v hoteloch a reštauráciách.

Na základe toho mali o tomto opatrení rozhodnúť, podľa slov ministra dopravy malo finálne rozhodnutie padnúť už minulý týždeň. Preplácanie príspevku na rekreáciu za zamestnávateľa by malo byť jedným z opatrení v súvislosti s koronakrízou. Doležal ešte začiatkom júla ubezpečil, že sa budú môcť preplácať aj spätne.

Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR tvrdí, že rozhodnutie o rekreačných poukazoch malo prísť oveľa skôr. Motivovalo by to ľudí cestovať, čo by pomohlo odvetviu cestovného ruchu.

Hromadné prepúšťanie

Mestské hotely, reštaurácie a subjekty podnikajúce v krajských a okresných mestách sa obracajú na vládu otvoreným listom a žiadajú o pomoc.

Poukazujú na nulové tržby, čo pre mnohé mestské hotely môže byť likvidačné, a chcú zabrániť hromadnému prepúšťaniu. Ako možné riešenia navrhujú príspevok na fixné náklady, zníženie DPH na ubytovacie a reštauračné služby či napríklad odpustenie sociálnych odvodov.

Predstavitelia mestského turizmu podotýkajú, že tržby mnohých mestských hotelov sú už piaty mesiac na nule. V júli tohto roka tak klesol počet zamestnancov v biznis hoteloch v porovnaní s februárom takmer o tretinu.

„Ďalšie prepúšťanie zvažuje ešte aj v súčasnosti približne polovica týchto hotelov. Blížiaca sa jesenná sezóna je poznačená úplným výpadkom kongresovej turistiky a 80 % výpadkom individuálnych korporátnych klientov,“ upozornili.

Najhoršia situácia je pritom podľa nich v Bratislavskom kraji, kde je až o 82,8 % menej hostí ako vlani. Väčšinu hostí v tomto kraji dlhodobo tvoria zahraniční návštevníci. Prepad ubytovaných hostí na úrovni 90 % oproti minulému roku hlásia aj Košice.

Reťazová reakcia

„Myslite, prosím, aj približne na 8000 zamestnancov a ich rodiny, ktoré žijú už takmer pol roka v neistote a s veľmi neistými vyhliadkami do budúcnosti,“ apelovali na vládu.

Zástupcovia mestských hotelov zároveň skonštatovali, že prípadné prepúšťanie sa netýka len priamych zamestnancov hotelov, ale aj dodávateľov v regiónoch, ktorí sú na hotel napojení.

K výzve spoločnosti Best Hotel Properties sa pripojili aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), Bratislava Tourist Board (BTB), Asociácia organizácií cestovného ruchu (AOCR), Bratislavská hotelová asociácia, Košická hotelová asociácia či Košice – Turizmus (oblastná organizácia cestovného ruchu.

