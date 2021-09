Zdroj: Facebook.com/Pomoc pre Janka Jankovi rastie v mozgu nádor: Poisťovňa dala ruky preč, no Slováci sa spoločne spojili! Na jeho chorobu sú naše nemocnice prikrátke. Pomôcť mu dokážu len za hranicami. Zdravotná poisťovňa však liečbu odmietla preplatiť. 18. september 2021 Monika Hanigovská Magazín

18. september 2021 Monika Hanigovská Magazín Jankovi rastie v mozgu nádor: Poisťovňa dala ruky preč, no Slováci sa spoločne spojili! Na jeho chorobu sú naše nemocnice prikrátke. Pomôcť mu dokážu len za hranicami. Zdravotná poisťovňa však liečbu odmietla preplatiť.

Pred šiestimi rokmi lekári diagnostikovali Jankovi Motýľovi v mozgu zhubný nádor. Slovenskí odborníci mu odporučili protónovú liečbu v Prahe, kde sa jeho stav úspešne stabilizoval.

Jeho manželka Janka, dcéra Timka (12) a synček Samko (6) si spolu s ním vydýchli a opäť žili plnohodnotným životom. Radosť bola však len dočasná.

Nádor musia odstrániť

Choroba sa vrátila silnejšia ako kedykoľvek predtým. Nádor začal rásť a ožarovanie už nebolo možné zopakovať.

„Janko nemá na výber – nádor musí ísť von. Lenže je na veľmi zlom, ťažko prístupnom mieste v mozgu a na Slovensku neoperovateľný,“ znie v príbehu vo výzve na darcovskom portáli Ľudia ľuďom, ktorý pre neho zverejnil verejnú zbierku.

Zdravotná poisťovňa dala ruky preč

„Slovenskí špičkoví neurochirurgovia, voči ktorým máme veľkú úctu, nám preto odporučili kliniku International neuroscience institute (Medzinárodný inštitút neurovedy) v nemeckom Hannoveri, ktorá sa na takéto prípady špecializuje,“ vysvetlila ďalej pani Janka.

Zdravotná poisťovňa odmietla túto liečbu uhradiť. „My však veríme v Božiu pomoc, zázraky a v silu ľudskosti.“ A zázrak sa skutočne stal. Darcovia zo Slovenska aj zahraničia vliali chorému mužovi aj rodine novú nádej na život.

Stal sa zázrak

Stačil len týždeň a cez transparentný účet sa vyzbieralo neuveriteľných 65-tisíc eur. „Všetko sme spustili v piatok (10. septembra, poz.red) a vo štvrtok (17. septembra, poz.red) sme na kliniku zaslali platbu,“ povedala pre Dnes24.sk Janka Motýľová a ďalej dodala, že preto už finančnú zbierku stopla.

Dojemný odkaz Slovákom

Tá zanechala aj dojemný odkaz pre všetkých, ktorí sa rozhodli jej mužovi pomôcť. „Sú nesmierne úžasní. To, čo dokázali a ako nás podržali, sa nedá ani slovami opísať! Dali nám kúsok svojho srdca a veľkú silu bojovať. Už nie sme my a oni. Už sme v tom spolu. Každému jednému z nich chceme z hĺbky srdca povedať… úprimné ďakujem,“ prezradila našej redakcii.

Osud ťažko chorého Slováka sa dotkol ľudí aj za hranicami. Nebola to len vlastná rodina, ktorá podala pomocnú ruku, no aj ich priatelia, ľudia z celého Slovenska aj štedrí darcovia mimo našej krajiny. „Láska nepozná hranice,“ dodala na záver pani Motýľová. A my im za celú redakciu držíme palce.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk