14. február 2020 Eliška Šándorová Magazín Lifestyle Jarné upratovanie organizmu za 28 dní: Hlad je volanie po živinách, hovorí A. Mačingová + RECEPT

Jar je obdobím, kedy (najmä) mnohé dámy zhadzujú nahromadené kilogramy schované pod kabátom. Hľadanie ďalšej „zaručenej“ diéty vás ich možno zbaví – na krátky čas. Rozhodli ste sa zmeniť svoj životný štýl? Tak práve na akúkoľvek diétu radšej zabudnite!

Strava nás ovplyvňuje viac, ako si myslíme. Každé jedno sústo, ktoré prijímame, vplýva na náš organizmus. Preto nemá zmysel dodržiavať krátkodobé diéty. Po ich ukončení sa najčastejšie vrátime k pôvodnému stravovaniu.

Ako na to rozumne sme sa pre naše čitateľky Dnes24.sk opýtali uznávanej odborníčky Dr. Antónie Mačingovej, ktorá o harmonickom stravovaní hovorí už vyše 20 rokov nielen na Slovensku.

„Preč“ z maminej kuchyne

Kedy a ako sa začal písať jej príbeh zdravého stravovania, s ktorým sa odvtedy delí s ľuďmi z viacerých krajín? „Potrebu zmeny u mňa vyvolal zdravotný problém a vyhlásenie lekárov, že do konca života budem na liekoch. Mala som 33 rokov, taká životná perspektíva sa mi nepozdávala. Keďže som rebel, rozhodla som sa, že o mojom zdraví nebudú rozhodovať cudzí ľudia. Tak som postupne zmenila vzorce myslenia a získané návyky. Stále totiž hovorím: Nededíme choroby a vzhľad, ale mentálne vzorce najbližšieho okolia a maminu kuchyňu,” spomína Dr. Antónia Mačingová.

Samotné harmonické stravovanie pritom nie je diétou. „To, čo opisujem vo svojich knihách Najedzte sa do štíhlosti, je životný štýl. Odporúčané suplementy som v minulosti premenila do tuhej stravy a vytvorila som tak 28-dňový jedálniček. Ním sa začína harmonické stravovanie, ktoré nie je len o chudnutí – zlepší sa zdravotný stav, zvýši sa imunita, energia, vitalita aj psychická pohoda. Po 28 dňoch nasledujú kroky, ktoré je potrebné dodržiavať minimálne pol roka, aby sa človeku dostali pod kožu,” vysvetľuje Mačingová.

Hlad je volanie po živinách

Potom to už je na rozhodnutí každého z nás, ako sa bude naďalej stravovať a starať sa o seba. „Aj keď moje knihy Najedzte sa do štíhlosti 1,2,3 majú spoločný názov, neznamená to, že sa to udeje za 28 dní. To je len prvý krok, počas ktorého si upracete organizmus a detoxikujete všetko škodlivé.”

28-dňový stravovací program pozostáva z 3 jedál denne v priebehu 4 týždňov. Obsahuje vysoký podiel vlákniny, minerálnych látok, vitamínov a má nízky glykemický index.

Antónia Mačingová jedálniček zostavila tak, aby ste sa mohli najesť do sýtosti – nepotrebujete obmedzovať porcie jedál. „Hovorí sa, že hlad je volanie nášho tela po živinách. Je ale dôležité prijatú stravu konzumovať pomaly, dôkladne ju prežúvať a tak predpripraviť pre ľahký proces trávenia. Tak sa zasýtite a postupom času budete potrebovať stále menšiu a menšiu porciu.”

Dôležitý je ale aj pitný režim. Je súčasťou očisty organizmu a odplavovania toxínov. Počas 28 dní by mal pozostávať z 3,5 až 4 litrov vody denne. Jedlá v 28-čke pomáhajú znižovať homocysteín a voda podporuje jeho vyplavovanie z organizmu.

„Svoje recepty pripravujem tak, aby vyzerali ako klasické, chutili ako klasické, ale ich účinok bol pre telo prospešný. Popisujem to v knihách. Nič totiž neplatí paušálne, preto je potrebné rozpoznať niektoré osobné faktory. Nemá význam porovnávať sa s kolegyňami a očakávať rovnaké výsledky za rovnaký čas,” vysvetľuje Mačingová.

Recept na raňajky

Raňajky počas prvého týždňa 28-nového programu sú trošku jednotvárne, ale veľmi chutné a bohaté na vlákninu. Veľmi rýchlo si na ne zvyknete. Ak by ste však mali problém s niektorou zložkou raňajok, môžete ju nahradiť tepelne upravenou verziou – napríklad raňajkovým koláčom. Recept naň nájdete TU.

Potrebujete len mrkvu, jablká, pomleté vlašské orechy, hrozienka, med a škoricu. Nastrúhajte si mrkvu a jablká v pomere 1:1 a podľa chuti pridajte pomleté orechy, z ktorých sa nepriberá, ale ktoré napomáhajú chudnutiu a ozdraveniu. Dochuťte si raňajky hrsťou hrozienok, medom a štipkou škorice.

Tieto raňajky vám zabezpečia prísun vitamínu A, C, E, železa, vápnika, draslíka aj sodíka. Škorica vám zas čistí krv.

Najlepšie na týchto raňajkách je, že veľkosť porcie môžete prispôsobiť tomu, aby ste sa zasýtili. Len dodržiavajte pomer 1:1 a v rovnakom pomere pokojne pridajte aj orechy.

Nebojte sa orechov

Panuje taká informácia, že orechy sú mastné a priberá sa z nich. Opak je však pravdou – orechov sa nemusíte obávať, nepriberáte po nich. Ak si súčasne upravíte stravovanie, práve tuky v orechoch pomáhajú procesu chudnutia aj ozdraveniu organizmu.

Orechy sa odporúčajú ako prevencia pred vznikom problémov so srdcom, nervovou sústavou či cievnym systémom. Sú zdrojom draslíka, mangánu, železa, horčíka, fosforu, kyseliny listovej, vitamínu E, vitamínov B. Mangán napríklad pomáha pri neplodnosti žien aj mužov, zinok pôsobí na prostatu, potenciu či zdravú pokožky, nechty, vlasy.

Podľa Antónie Mačingovej by sme sa preto nemali báť orechov, ktoré sú v 28-dňovom jedálničku takmer denne. „Viac ako polovičnú hmotnosť vlašských orechov síce tvoria tuky, ale ide o kvalitné a zdraviu prospešné tuky. Obsahujú nulový podiel cholesterolu, naopak, pomáhajú znižovať cholesterol v krvi. Vylúčením orechov z jedálnička sa ochudobníte aj o vynikajúci zdroj látok, ktoré zabraňujú zápalovým procesom, vzniku krvných zrazenín a spomínaných kvalitných bielkovín.”