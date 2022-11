Zdroj: TASR/Bohdan Kopčák , Facebook.com/Jaromír Jágr STATOČNÝ Jágr rozplakal celý národ: Otca odprevadil do neba nádherným listom na rozlúčku Legendárny český hokejista Jaromír Jágr prežíva ťažké chvíle. Pred pár dňami prišiel o svojho milovaného otca, ale na pohrebe ukázal svoju krehkú dušu. 22. november 2022 Barbara Dallosová Šport Hokej

22. november 2022 Barbara Dallosová Šport Hokej STATOČNÝ Jágr rozplakal celý národ: Otca odprevadil do neba nádherným listom na rozlúčku Legendárny český hokejista Jaromír Jágr prežíva ťažké chvíle. Pred pár dňami prišiel o svojho milovaného otca, ale na pohrebe ukázal svoju krehkú dušu.

Česká hokejová legenda, ktorej meno poznajú v celom svete, smúti. Nestarnúci hokejový útočník prišiel o milovaného otca.

Posledný list

„Milý táto, je tu deň, ktorý som dúfal, že nikdy nepríde. Deň, kedy odchádzaš z tohto sveta do sveta pre nás neznámeho. Ale ja verím, že dňom, ktorý si si vybral k odchodu, mi dávaš znamenie, že všetko je presne tak, ako má byť a ja sa nemusím báť,“ zverejnil Jágr krásne slová na rozlúčku aj na Facebooku.

Hviezda klzísk nosí na drese číslo 68 a práve to sa objavilo aj v reči Jágra. „15.11.2022– Keď všetky čísla spočítame, 15+11+20+22 d­ostaneme sa k číslu 68. A to je číslo, ktoré nosím na drese a je mi súdené,“ napísal Jágr.

V ďalších vetách Jágr potvrdil, že je v súkromí citlivým a pozorným človekom. „Chcel by som ti za všetko poďakovať, čo si všetko pre nás urobil. Pre mňa, mamu, Jitku a celú rodinu. Nikdy som ťa nevidel nikoho odmietnuť. Kto ťa poprosil, tomu si pomohol. Drel si a pracoval od rána do večera a nikdy si nevynechal môj tréning,“ pokračoval Jágr.

„Bol si prísny, ale spravodlivý. Ty si bol ten, čo ma vytváral, čo ma maľoval. Ja som bol len obrázok, na ktorý sa ľudia chodili pozerať, niektorí ho dokonca obdivovali. Ale skutočný maliar si bol ty,“ vzdal otcovi hold.

Rada do neba

Na záver dopisu sa Jaromír Jágr dostal aj ku odkazu. „Neviem, ako to v nebi chodí a ani neviem, koho stretneš prvého, či svätého Petra, Ježiša alebo samotného Boha, ale skús ich pozdraviť inak, ako si to robil na zemi,“ pousmial sa Jágr a uzavrel: „Vieš, pozdraviť ich štýlom, nazdar, by asi nebol ten najlepší začiatok. Maj sa tam krásne a čoskoro sa vidíme.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

POSLEDNÍ DOPIS NA CESTU DO NEBE TÁTOVI OD SYNA. Milý táto, je tady den, který jsem doufal, že nikdy nepřijde. Den, kdy... Posted by Jaromír Jágr on Tuesday, November 22, 2022

Zdroj: Dnes24.sk