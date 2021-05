Zdroj: TASR/Jaroslav Novák JE TO TAM! Hokejisti Slovenska sa po ôsmich rokoch pobijú o MEDAILY! Naši na turnaji zostávajú! Slovenskí hokejisti sa po ôsmich rokoch predstavia vo štvrťfinále MS. Ako je to možné, keď dnes nehrali? Dnes o 22:21 han Hokej

Dnes o 22:21 han Hokej JE TO TAM! Hokejisti Slovenska sa po ôsmich rokoch pobijú o MEDAILY! Naši na turnaji zostávajú! Slovenskí hokejisti sa po ôsmich rokoch predstavia vo štvrťfinále MS. Ako je to možné, keď dnes nehrali?

V predstihu o tom rozhodol zápas Olympijského výberu Ruska so Švédskom, v ktorom ROC (Rusko) zvíťazilo 3:2 po nájazdoch. Slovákom dala istotu postupu remíza v riadnom hracom čase, Švédi na turnaji končia.

Zverenci Craiga Ramsaya síce dnes na svetovom šampionáte nehrali, ale aj tak sa im podarilo postúpiť medzi osmičku najlepších tímov sveta.

Môže za to fakt, že v nabitej základnej skupine ich mohli ohroziť Švédi, ale to by museli s Ruskom vyhrať v riadnom hracom čase, čiže za tri body. To sa im nepodarilo aj napriek tomu, že mali duel rozbehnutý, ale hokejisti zbornej im šupli dva góly za dvanásť sekúnd a otočili stav na 2:1 vo svoj prospech.

Trom korunkám sa podarilo len vyrovnať, čo v konečnom zúčtovaní zahralo do karát nášmu tímu. Ten čaká zajtra duel proti Česku (15.15 h) a pôjde v ňom len o to, z ktorého miesta naši borci postúpia do vyraďovacích bojov.

Ako ďalej?

O konečnom umiestnení Slovenska v A-skupine na MS v Rige rozhodnú utorkové duely. Okrem zápasu Slovensko – Česko sa bude hrať aj súboj Švajčiarsko – Veľká Británia a Rusko – Bielorusko. Môžu dokonca skončiť aj na prvom mieste!

Už je to dlho!

Naposledy sa Slováci predstavili vo štvrťfinále v roku 2013 v Helsinkách proti domácim Fínom. Zverenci Vladimíra Vůjtka nezvládli prvú tretinu, ktorú prehrali 0:3. Potom však dokázali v úvode tretej časti hry vyrovnať na 3:3, ale napokon sa radovali Suomi. O ich víťazstve rozhodol v 49. min Juhamatti Aaltonen. Rok predtým získali slovenskí hokejisti na rovnakom mieste strieborné medaily.

Vůjtek viedol Slovákov aj na MS v roku 2014 v Minsku a o rok neskôr v Ostrave. Na oboch turnajoch skončili na 9. mieste.

V roku 2016 už viedol reprezentačný tím Zdeno Cíger, na šampionáte v Petrohrade Slováci zopakovali do tretice 9. miesto. Absolútne sa im nedarilo o rok neskôr v nemeckom Kolíne, 14. miesto znamenalo najhorší výsledok v histórii.

Po týchto MS nahradil Cígera pri reprezentačnom kormidle Craig Ramsay. Pod vedením kanadského trénera na MS 2018 v Kodani a domácom šampionáte v Košiciach o rok neskôr Slovákom uniklo štvrťfinále len tesne, v oboch prípadoch skončili celkovo na deviatej priečke.

