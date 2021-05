Zdroj: TASR/Ján Krošlák JE TO TAM! Zvolenčania vybojovali na domácom ľade majstrovský titul! VIDEO a FOTO Sú šampiónmi! Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy a získali titul majstra SR. Včera o 22:12 Hokej

Včera o 22:12 Hokej JE TO TAM! Zvolenčania vybojovali na domácom ľade majstrovský titul! VIDEO a FOTO Sú šampiónmi! Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy a získali titul majstra SR.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Vo štvrtok triumfovali na domácom ľade nad HK Poprad 3:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.

Priebeh duelu

Zvolenčania bez zranených opôr Puliša, Zuzina a Kelemena začali piaty finálový duel na svojom štadióne pred vyše 500 divákmi aktívne. V štvrtej minúte Mikúš mieril do bočnej siete, v piatej sa zblízka nepresadili Marcinek, Kolenič a Tibenský. Poprad mohol kontrovať Skokanom, dostal dobrú prihrávku za obrancov súpera, ale sám pred Rahmom neuspel a podobne dopadol z následnej dorážky aj Haščák.

Skóre otvoril v deviatej minúte v trme – vrme McPherson, puk k nemu putoval od korčule ležiaceho Dalhuisena a upratal ho do bránky – 1:0.

Prešla iba minúta a bolo vyrovnané.

Na opačnej strane sa ujala prihrávka Brejčáka spoza bránky a švihom sa presadil pred ňou Bjalončík.

Podtatranci mohli aj vyhrávať, lenže v jedenástej minúte Matej Paločko sám pred gólmanom HKM nedokázal puk dostať medzi žrde a v presilovke sa to nepodarilo ani Handlovskému. Domáci hokejisti boli častejšie v útoku, no do vyloženej šance sa už v prvej tretine nedostali.

Druhá tretina

Podarilo sa im to až v úvode tej druhej, no Tibenský z dvoch metrov Vošvrdu nepokoril. Podtatranci mohli ísť do vedenia Matejom Paločkom zblízka, ten ani na dvakrát nepokoril Rahma. V dobrej šanci sa ocitol i zvolenský útočník Stupka, voľný mieril vedľa. Dôležitý moment nastal v 28. minúte. Mashinter fauloval Nuutinena, za čo videl trest do konca zápasu a produktívny fínsky legionár spod Pustého hradu pre zranenie dohral.

Päťminútová presilovku ‚bryndziari‘ využili až v jej poslednej sekunde, predtým sa totiž neujal teč Viedenského a ani strela Ivana z kruhu, až po vyslanom puku od McPhersona ho dokázal v medzikruží usmerniť medzi žrde Bondra – 2:1.

Tretia tretina

Najprv mohli domáci navýšiť vedenie. Mikúš využil chybu súpera, no stratil hokejku a tak išiel sám na bránku bez nej. Keďže zakončiť nemohol, pätičkou ju vrátil nazad a jeho spoluhráč McPherson z medzikružia Vošvrdu nepokoril. Na druhej strane to skúšal z podobnej pozície Vandas, Rahm bol proti. Ten mal oveľa viac práce aj v ďalšej časti hry, ‚kamzíci‘ si totiž vytvárali tlak a najmä Haščák bol blízko k vyrovnaniu, pálil z bezprostrednej blízkosti do švédskeho brankára, ktorý neskôr ustál i šancu Svitanu pri ľavej žŕdke.

Poprad napokon pykal v 55. minúte, Betker v páde dokázal poslať do protiútoku McPhersona a ten ho využil rutinérsky – 3:1.

O pár sekúnd mohol hostí vrátiť do hry Ulrych, ale voľný pred Rahmom stroskotal. V závere to vyskúšali Podtatranci v šestici bez brankára, ale prišiel faul Skokana a nevyzeralo to najlepšie.

Napriek tomu prišlo zníženie, pretože za bránkou zostal ležať Bondra po zrážke na mantinel s Livingstonom, nasledoval protiútok, potiahol ho Haščák a po prihrávke Svitanu znížil na 3:2 spomedzi kruhov pohotovo Livingston.

** Posledné sekundy však Zvolenčania zvládli a mohli sa tešiť z tretieho titulu majstra republiky.**

HKM Zvolen – HK Poprad 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 9. McPherson (Nuutinen, J. Mikúš), 33. R. Bondra (McPherson, Hraško), 55. McPherson (Betker) – 10. Bjalončík (D. Brejčák, Vandas), 59. Livingston (P. Svitana, Haščák)

9. McPherson (Nuutinen, J. Mikúš), 33. R. Bondra (McPherson, Hraško), 55. McPherson (Betker) – 10. Bjalončík (D. Brejčák, Vandas), 59. Livingston (P. Svitana, Haščák) Rozhodovali: D. Konc st., M. Novák – Kacej, Synek

D. Konc st., M. Novák – Kacej, Synek vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše: 28. Mashinter 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, 58. Skokan 10 + DKZ za nešportové správanie sa (obaja Poprad)

5:4 na 2 min., navyše: 28. Mashinter 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, 58. Skokan 10 + DKZ za nešportové správanie sa (obaja Poprad) Presilovky: 2:0

2:0 Oslabenia : 0:1

: 0:1 512 divákov

Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Stupka, Viedenský, R. Bondra – Nuutinen (do 28. min.), J. Mikúš, McPherson – Gubančok, M. Halama, Jedlička – Kolenič, Tibenský, Marcinek

Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Stupka, Viedenský, R. Bondra – Nuutinen (do 28. min.), J. Mikúš, McPherson – Gubančok, M. Halama, Jedlička – Kolenič, Tibenský, Marcinek Poprad: Vošvrda – Kramár, D. Brejčák, Demo, Dalhuisen, Ulrych, Marek Hudec – P. Svitana, Skokan, Haščák – Handlovský, Preisinger, Vandas – Livingston, Bjalončík, Tavi – Mešár, Matej Paločko, Mashinter – Zagrapan (od 21. min)

Hlasy po zápase

Jozef Tibenský, útočník Zvolena: „Je to môj prvý titul medzi mužmi, neviem, čo mám na to povedať. Ale náš prezident má dnes narodeniny, to ani nemohli lepšie vyjsť.“

Peter Oremus, tréner Zvolena: „Toto sú krásne chvíle. Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to. Rado Puliš mi na začiatku sezóny povedal, že budeme majstri. Vyšlo to.“

Dušán Mráz, prezident klubu Zvolena: „Som nesmierne šťastný, splnil sa mi sen, oslávil som titul v deň mojich narodenín.“

Radovan Puliš, kapitán Zvolena: „Celý rok sme boli najlepší, vyhrali sme základnú časť a napokon aj titul.“

Allan McPherson, strelec dvoch gólov vo finále: „Som nesmierne šťastný. Tento úspech radím vo svojej kariére na najvyšší stupienok.“

Peter Mikula, tréner Popradu: „V prvom rade musím zagratulovať Zvolenu. Vyhral 4:1 na zápasy, takže pohár je v zaslúžených rukách. Rozhodujúcich momentov bolo viac. Hráči išli na dno síl a nepodarilo sa to. Chceli sme zlato, máme striebro, musíme sa s tým vyrovnať. Teraz to trošku bolí, o pár dní to bude krásne, taký je život.“

Tomáš Vošvrda, brankár Popradu: „Teraz sa ťažko niečo hovorí, človek to možno ocení až neskôr, ale teraz to strašne bolí. Možno rozhodli prvé dva zápasy, keď sme viedli, možno dve predĺženia… Pred sezónou sme si dali cieľ finále, ten sme splnili, ale teraz je to ťažké prijať.“

Daniel Brejčák, obranca Popradu: „Hrali sme to viac po rohoch, Zvolen to hral jednoduchšie, všetko nahadzoval na bránu a to možno rozhodlo. Partia bola výborná, podmienky sú vynikajúce, verím, že zostaneme pokope a budúci rok opäť budeme útočiť na najvyššie ciele. Bude to ťažké prekúsnuť, sezóna bola dlhá, špecifická v tom, že to bolo bez divákov. Niekedy sa motivácia hľadala ťažko, ale môžeme byť na seba hrdí. Ukázali sme veľký potenciál. Teraz to mrzí. je to život, musíme ísť ďalej. Klobúk dolu pred celým mužstvom.“

Zábery zo zápasu a OSLAVY z ľadu nájdete v priloženej fotogalérii!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

19 Galéria

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR