6. máj 2021 han Politika Naď sa obul do Motorkárov Slovenska: Sú to vlastizradcovia alebo užitoční idioti! Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) venoval jeden so svojich statusov na sociálnej sieti Motorkárom Slovenska, ktorí sa vybrali do Moskvy.

Šéf rezortu obrany sa na Facebooku vyjadril ku motorkárom, ktorí boli v Rusku, aby prevzali večné svetlo. O čo ide?

Príspevok ministra

„Motorkári Slovenska sa stali ďalšou organizáciou, ktorá naletela ruským spravodajským hrám a aktuálne opäť slúžia ako užitoční idioti ruskej propagandy a konkrétne tajnej alebo ak chcete spravodajskej služby SVR. Chcú vraj rozvážať Večné svetlo, ktoré si boli prevziať v Moskve od "šéfa Ruskej historickej spoločnosti“. Tým však nie je nik iný, ako pán Sergej Naryškin, aktuálny riaditeľ ruskej civilnej spravodajskej služby SVR. Ak to nevedeli, sú to užitoční idioti. Ak to vedeli, sú to vlastizradcovia konajúci v záujme cudzej mocnosti," píše Naď.

Minister pripomína výbuch v muničnom sklade v českých Vrběticiach. „Aj po informáciách, ktoré zverejnila Česká republika, ale zďaleka nielen na základe nich je jasné, že ruské spravodajské služby majú v našich krajinách konkrétne ciele. A veruže priateľské nie sú. Je mi naozaj ľúto, keď vidím, ako im naleteli, či v horšom prípade slúžia, aj títo naši “motorkári”…“ dodáva Naď.

„Áno, osloboditelia si zaslúžia našu úctu. Osloboditelia zo všetkých národov a krajín, ktoré pomohli oslobodiť našu domovinu. Zneužívanie na spravodajské hry však s úctou bojovníkom proti fašizmu nemá nič spoločné. Nič,“ končí status Naďa.

V PODSTATE MI ICH JE ĽÚTO... Motorkári Slovenska sa stali ďalšou organizáciou, ktorá naletela ruským spravodajským hrám... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Thursday, May 6, 2021

