Zdroj: TASR/Jaroslav Novák SaS nevylučuje ďalšiu krízu kvôli Matovičovej megalomanskej reforme Liberáli predstavili vlastný návrh prorodinnej politiky, ktorý tiež pridáva peniaze rodičom, ale je oveľa skromnejší ako variant ministra financií. 6. máj 2021 MI Politika

6. máj 2021 MI Politika SaS nevylučuje ďalšiu krízu kvôli Matovičovej megalomanskej reforme Liberáli predstavili vlastný návrh prorodinnej politiky, ktorý tiež pridáva peniaze rodičom, ale je oveľa skromnejší ako variant ministra financií.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

S návrhmi ako pomôcť mladým rodinám s deťmi sa zrazu roztrhlo vrece. Najprv minister financií Igor Matovič oznámil, že chce zvýšiť prídavok na dieťa až na 200 eur za cenu zvýšenia niektorých daní.

Na druhý deň vystúpil poslanec SaS Peter Cmorej a predstavil ich vlastnú reformu rodičovských dávok, ktorá tiež zvyšuje prídavky na deti, hoci úplne inak. Nevylúčil, že dohodnúť sa na kompromise môže opäť zatriasť vládnou koalíciou.

Žiadne megalomanské reformy

Liberáli hovoria, že svoju reformu prorodinnej politiky predstavili koaličným partnerom už pred pol rokom a dali ju do rúk aj priamo Igorovi Matovičovi. Aká bola jeho reakcia nevedno. Faktom však je, že líder OĽaNO opäť verejne predstavil zásadnú vec, ktorú nemal vopred vydiskutovanú v koalícii a teraz je z toho problém.

„To sa nerobí tak, že koaličným partnerom niečo nadiktujete a oni to odkývajú. Vybrať na Matovičovu reformu 2,5 miliardy eur je nereálne. Treba ten návrh zreálniť a nerobiť to tak megalomansky,“ uviedol Peter Cmorej z SaS.

Liberáli preto podľa Cmorejových slov na koaličnej rade navrhli, aby vznikla pracovná skupina, ktorá všetky návrhy na zmeny v rodinnej politike posúdi. Lenže Igor Matovič už povedal, že je odhodlaný bojovať za svoju verziu aj krajnými prostriedkami. Môže sa spojiť s opozíciou, alebo pohroziť odchodom z funkcie.

„Ak tým podmienil zotrvanie vo funkcii, nikto ho tam držať nebude,“ uviedol P. Cmorej. Na otázku, či z toho môže byť ďalšia kríza odpovedal,že sa to nedá vylúčiť.

Vyššie dávky

Reforma rodinných dávok z dielne SaS počíta so zlúčením materskej, rodičovského a tehotenského príspevku. Na vyššiu dávku by zároveň malo nárok viac žien ako dnes a vyplácala by sa flexibilne. To znamená, že rodič by si ju mohol vyčerpať do dvoch, troch, alebo štyroch rokov dieťaťa.

„Vysokoškoláčky dnes nemajú nárok na materskú, ale len na rodičovskú vo výške 270 eur. Po novom by dostali dávku 361 eur,“ uviedol daňovo-odvodový poradca Jozef Mihál, ktorý na tlačovke sprevádzal poslanca za SaS P. Cmoreja.

Ďalším príkladom bola začínajúca živnostníčka, ktorá by po reforme dostávala dávku 579 eur mesačne. Dôležitou zmenou by bolo aj zvýšenie náhradného výživného, ktoré by bolo minimálne 130 eur. SaS chce motivovať aj otcov, aby zostali s deťmi doma a priznať im vyššiu rodičovskú dávku, ak by tak urobili.

Dostupnosť škôlok a jaslí by mal zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 150 eur pre každého rodiča, ktorý dá dieťa do takéhoto zariadenia. Čerpať by sa mohol až do 6 rokov veku dieťa.

Celkové výdavky na reformu z dielne SaS by boli približne 120 miliónov eur, ak by časť preplácala Európska únia. To je podstatne menej ako Matovičova verzia, ktorá potrebuje 2,5 miliardy eur a navýšenie daní.

Zdroj: Dnes24.sk