Je to vôbec šport pre ŽENY? Pri tréningu si blondínka roztrhla SLEZINU! FOTO

Rakúska skokanka na lyžiach Eva Pinkelnigová sa na klinike v Innsbrucku podrobiť urgentnej operácii, keď si po páde na tréningu roztrhla slezinu.

Zdroj: Instagram.com/eva.pinkelnig

Napriek úspešnému zákroku lekárov nie je jasné, kedy by sa mohla na mostíky vrátiť.

Pinkelnigová sa zranila pri doskoku na malom 75-metrovom mostíku v Seefelde pri Innsbrucku. Tridsaťdvaročná skokanka mala už v minulosti niekoľko vážnych pádov, vždy sa však dokázala vrátiť medzi elitu. V predchádzajúcom ročníku Svetového pohára obsadila celkovo tretiu priečku, keď vyhrala tri individuálne súťaže.

„Teraz je najdôležitejšie to, že Eva bude zdravá aj napriek zraneniu. No, a čo ďalej s kariérou, to budeme riešiť potom,“ vyjadril sa pre www.skispringen.com jej tréner Harald Rodlauer.