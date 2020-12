2. december 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Sagan o synčekovi: Marlon bude LEPŠÍ ako ja! ČO povedal o matke svojho dieťaťa?

Slovenský cyklista si súkromie stráži a len výnimočne sa vyjadruje na adresu svojej rodiny. Teraz však spravil výnimku a prezradil viac.

Rodák zo Žiliny má fantasticky rozbehnutú kariéru. Síce v tomto roku toho veľa nevyhral, no stále je považovaný za jedného z najlepších cyklistov profesionálneho pelotónu. Pre taliansky portál tuttobiciweb.it sa nečakane rozrečnil a poskytol rozhovor.

Aké je jeho naj víťazstvo?

Sagan má na konte množstvo etapových triumfov, je ich viac ako sto. Pri otázke, ktoré je jeho najväčšie, reagoval takto pohotovo: „Je to Marlon!“ Nádhernú odpoveď ešte doplnil o ďalšie slová. „Žiadne víťazstvá, ani zarobené peniaze ma nezmenili. Som stále rovnaký,“ doplnil trojnásobný majster sveta.

O synčekovi

„Kto má viac talentu, ja alebo Marlon? On je talentovanejší. Veď ja som sa naučil bicyklovať v šiestich rokoch, ale Marlon už dokázal jazdiť ako dvojročný. A to bez pomocných koliesok. Je teda lepší ako ja. Poviem ale úprimne, bol by som najradšej, keby si vybral iný šport. Keď sa však rozhodne pre cyklistiku, podporím ho,“ skonštatoval Peter, ktorý priznal, že tri týždne strávil na Slovensku, no teraz je už v Monaku. Kvôli cyklistickým povinnostiam netrávi so synom toľko času, koľko by si želal.

„Našťastie, teraz počas prestávky som s ním bol dlhšie, ale ešteže existujú videohovory,“ poznamenal 30-ročný cyklista.

Pravda o Katke

Láska Petra a bývalej účastníčky Miss, Katky, mal rýchly a krásny priebeh. Lenže, po veľkolepej svadbe a narodenín synčeka prišiel rozchod v lete 2018. Ako vlastne spolu vychádzajú? „Povedal by som, že máme viac ako len dobrý vzťah. Je to aj kvôli nášmu synovi, aby mu nič nechýbalo,“ odpovedal Sagan.

Reakcia k olympiáde

Sagan typicky po svojom reagoval na otázku redaktora webovej stránky, či pôjde v roku 2021 na olympiádu do Tokia. „Naozaj se si istý, že bude? Ak áno, tak ju nezmeškám!“ pousmial sa jazdec nemeckej stajne Bora-hansgrohe.

