Je vám teplo? Pripravte si osviežujúci melónový letný drink, RECEPT

Melón je superpotravina vhodná na častú konzumáciu pre pánov, aj dámy. Nežnejšiemu pohlaviu pomôže pri diéte, pánom zase s erekciou.

Horúce letné dni sú tu a s nimi aj neuhasiteľný smäd. Máme pre vás tip, ako ho zahnať. Pripravte si doma drink, ktorý vás v horúčavách príjemne schladí!

Jeho hlavnou ingredienciou je červený melón.

Melón

Červený melón je superpotravina. Mnohí ho pre jeho sladkú chuť považujú za ovocie, ale v skutočnosti je červený melón, alebo ak chcete dyňa červená, zelenina. Patrí do čeľade tekvicovitých, ako aj uhorka, žltý melón či tekvica.

Melón by sa mal a mohol konzumovať úplne celý. Nielen červená, ale aj biela časť, ktorá je medzi dužinou a zelenou šupkou. Ak vám „nešmakuje“, môžete ju napríklad odšťaviť a pridať iné ovocie pre chuť.

Dokonca aj čierne semienka, ktoré väčšina z nás vypľúva, obsahujú bohatú dávku bielkovín. Môžete si ich nechať naklíčiť alebo ich rozomlieť a pridať do ranného müsli.

Keďže melón obsahuje až 90 percent vody, zavodňuje, čím pomáha prečisťovať ľadviny. Je bohatý na vitamín B6 (pyridoxín), vitamín B3 (niacín), kyselinu listovú, vitamín C, železo, mangán, vápnik, horčík, zinok, draslík a jód, karotenoidy, antioxidanty.

Melón je sýty, ale zároveň nie je príliš „tučný“. Takže dámy, táto zelenina je ideálna na redukčnú diétu. Reguluje tiež vysoký krvný tlak, jeho účinky ocenia srdciari i cukrovkári. Máme dobrú správu aj pre pánov! Melón obsahuje aj citrulín, ktorý sa v tele mení na L-arginín, ktorý pomáha liečiť poruchy erekcie.

Melónový drink

Príprava dvoch nápojov vám zaberie len 15 minút.

Potrebujeme: červený melón bez jadierok, 2 dlhé pásy žltého melónu, kúsok zeleného melónu, za hrsť čerstvých čučoriedok, 2 plátky ananásu, 2 lyžičky vytlačenej čerstvej citrónovej šťavy aj s dužinou, 2 lyžičky kokosového sirupu, drvený ľad, vodka (nemusí byť), mäta (nemusí byť), perlivá minerálka (nemusí byť)

Postup: Červený melón nakrájame na kúsky a vložíme do mixéra. Množstvo závisí od veľkosti pohárov, do ktorých budeme drinky nalievať. Treba pri tom myslieť na to, že konzistencia by mala byť hustejšia.

Pridáme citrónovú šťavu aj s dužinou, kokosový sirup, vodku (ak dávame) a kocky ľadu alebo drť. Všetko spolu rozmixujeme.

Na spodok pohárov dáme čerstvé čučoriedky, zopár si ich odložíme bokom na ozdobenie. Ak sa nám zmes predsa len zdá príliš hustá, môžeme priliať trochu chladenej perlivej minerálky. Myslite ale na to, že ľad sa roztopí.

Čučoriedky zalejeme melónovou zmesou. Zo žltého melóna odkrojíme dva dlhšie tenšie pásy. Tak, aby sme z nich mohli spraviť lieviky (kornútky), ktoré budú držať ostatné ovocie na vrchu pohára. Z ananásu odrežeme dva trojuholníky, zelený melón nakrájame na drobné pásiky. Žltý melón vložíme do pohárov (ako na fotografii) a poukladáme ostatné ovocie tak, aby neprepadlo dovnútra.

Pokiaľ je melónový drink viac ľadový, a teda aj hustejší, ovocie bude držať hore. Na záver ozdobíme čerstvou mätou. Nazdravie!

