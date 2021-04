Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Je vyhlásenie referenda na spadnutie? Hlas a Smer vyzbierali STÁTISÍCE podpisov Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzbierala do piatka 285-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Dnes o 14:28 Zo Slovenska

Petičný výbor by ich mohol odovzdať prezidentke SR Zuzane Čaputovej začiatkom mája. Vzhľadom na výsledok zberu podpisov by podľa neho mohlo byť referendum úspešné. Do budúcna by v prípade predčasných volieb chcel akúsi vládu zmierenia. Z prípadnej spolupráce vylúčil nateraz len ĽSNS.

„Môžem oficiálne oznámiť, a som veľmi rád a priznám sa, že sme s takým číslom v Hlase ani nepočítali, ale na centrále Hlasu sa momentálne nachádza viac ako 285-tisíc podpisov,“ povedal Pellegrini.

Poďakoval sa všetkým, ktorí dali svoj podpis pod referendum. Skonštatoval, že sa im toto množstvo podarilo vyzbierať v rekordne krátkom čase a navyše počas pandémie.

Hárky podľa jeho slov pošlú petičnému výboru budúci týždeň, ten by ich mal ešte prekontrolovať, prepočítať a odovzdať prezidentke.

Prejde to Ústavou?

Myslí si, že referendum by malo byť vyhlásené aj napriek názorom niektorých právnikov, že referendová otázka je protiústavná.

Pellegrini hovorí, že ak ľudia vyjadria svoj názor za ukončenie volebného obdobia a za predčasné voľby, treba to rešpektovať a poslanci by si mali skrátiť svoje funkčné obdobie.

Za vyjadrenie názoru občanov považuje aj výsledky samotného zberu podpisov.

Predčasné voľby

Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára. Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj neparlamentná SNS.

Deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie NR SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda. Na vyhlásenie referenda treba 350-tisíc podpisov od občanov.

Aj Smeráci

Aktualizované 14:30 Smer-SD vyzbieral 300-tisíc podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii.

Záverečné číslo v rámci celej referendovej iniciatívy, do ktorej sa zapojili aj iné subjekty, by podľa neho mohlo byť známe v pondelok (26. 4.). Predpokladá, že toto číslo bude okolo 500-tisíc. Deklaroval, že Smer-SD urobí všetko pre to, aby bolo referendum úspešné.

Fico skonštatoval, že v rámci strany a jej štruktúr ukončili zber podpisov v stredu (21. 4.), pretože potrebovali čas na doručenie vyzbieraných hárkov na centrálu strany. Podľa Ficových slov by sa referendum mohlo konať v septembri.

„Bude aj o tom, aké Slovensko ľudia chcú mať,“ poznamenal. Ak bude referendum úspešné a budú predčasné voľby, ľudia v nich podľa neho môžu rozhodnúť, či chcú suverénne Slovensko alebo politikov, ktorí počúvajú pokyny zo zahraničia.

Fico tiež poznamenal, že predstavitelia subjektov zapojených do referenda by nemali vyvolávať rozpoltenosť voličov a hovoriť o možných alternatívach návratu terajšieho kabinetu. Hovorí, že voliči, ktorí chcú referendum, už nechcú súčasnú vládu.

