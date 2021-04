Zdroj: Trnava Tourism , TASR/Dano Veselský Rodáka Matoviča v Trnave len tak neodzdravia: TAKÚTO podporu má doma Vybrali sme sa priamo do ulíc Malého Ríma. Chceli sme vedieť, akú podporu má doma Igor Matovič. 20. apríl 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska

20. apríl 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska Rodáka Matoviča v Trnave len tak neodzdravia: TAKÚTO podporu má doma Vybrali sme sa priamo do ulíc Malého Ríma. Chceli sme vedieť, akú podporu má doma Igor Matovič.

Zdroj: Trnava Tourism , TASR/Dano Veselský

Rodák z Trnavy je vôbec prvým Trnavčanom, ktorý siahol po takej vysokej vládnej funkcii, akou bola premiérska stolička. Igor Matovič sa však na nej neohrial dlho.

Najčerstvejšie však expremiéra poznáme ako financmajstra Slovenskej republiky, no ak by sme jeho dôveru hodnotili podľa najnovších prieskumov, jeho stolička by sa pod ním poriadne zatriasla.

Nepochodil v prieskume televízie

Nedávny prieskum odhalil, že dôveru mu vyjadrilo len 15 percent respondentov, nedôveru 84 percent. Vyplýva to z prieskumu, ktorý bol realizovaný od 31. marca do 7. apríla na vzorke 1001 respondentov. Prieskum vykonala agentúra Focus pre televíziu Markíza.

Naša redakcia Dnes24 sa však vybrala priamo do ulíc Malého Ríma.

Zisťovali sme od Trnavčanov, ako dôverujú bývalému premiérovi SR a zároveň súčasnému ministrovi financií Igorovi Matovičovi.

Zaujímalo nás, či Trnavčania dôverujú svojmu rodákovi viac, a čo si o ňom myslia. Náš malý prieskum sme realizovali od 16. apríla do 20. apríla a to na vzorke 100 respondentov. Odpovede sa následne zhmotnili do zaujímavého výsledku a reakcií domácich.

Igorovi Matovičovi dôveruje podľa prieskumu 12 percent respondentov a nedôveruje 88 percent.

Ako hodnotili Matoviča rodáci

Vybrali sme niekoľko reakcií Trnavčanov. „Priznám sa, volila som ho. Najprv som prehliadala jeho neštandardné správanie. Vravela som si, že nech robí hlavne dobré rozhodnutia! Potom, že je nováčik. Naraz to boli také veci, ktoré sa nedali prehliadať. Ľutujem, že som ho volila, aj keď verejne sa k tomu veľmi nepriznávam,“ vraví mladá mamička z Trnavy.

Niečo iné si myslí okoloidúci Trnavčan, ktorého sme pristavili. „Igor bojuje sám! Pre Slovensko urobil najviac… Snaží sa a všetci mu len podkopávajú nohy! Nikto ho tam nepodrží. Je to smutné.“

Svoj názor vyjadril takto ďalší respondent: „Nech už skončí! Na kolená položil malé prevádzky po celom Slovensku! Teraz idú otvárať predajne a prevádzky, no aby mali vôbec čo! Nepodnikajú len veľkopodnikate­lia.“

„Matovič rozdelil neuveriteľne spoločnosť. Nedôverovala som mu vtedy, nedôverujem mu aj teraz a ani by som ho neodzdravila, keby tadiaľto prechádzal,“ myslí si ďalšia Trnavčanka.

Vybrali sme aj takúto odpoveď: „Tak určite urobil viac ako prechádzajúca vláda! Prečo o tomto nepíšete! O tomto sa má písať.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk