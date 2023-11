Zdroj: Pixabay.com Je vytláčanie vyrážok bezpečné? Lekár varuje pred časťou tváre nazývanou TROJUHOLNÍK SMRTI! Patríte medzi tých, ktorí si vytláčajú vyrážky? Podľa lekára to nie je dobrý nápad a obzvlášť nie v prípade, keď je reč o mieste na tvári nazývanom trojuholník smrti. 5. november 2023 TOS Lifestyle

5. november 2023 TOS Lifestyle Je vytláčanie vyrážok bezpečné? Lekár varuje pred časťou tváre nazývanou TROJUHOLNÍK SMRTI! Patríte medzi tých, ktorí si vytláčajú vyrážky? Podľa lekára to nie je dobrý nápad a obzvlášť nie v prípade, keď je reč o mieste na tvári nazývanom trojuholník smrti.

Doktor Ever Arias z kalifornského UCI Medical Center upozornil prostredníctvom sociálnej siete na potenciálne nebezpečenstvo. Ľudia si bežne vytláčajú vyrážky, no podľa neho to nie je dobrý nápad a špeciálne upozorňuje na jedno miesto na tvári, v rámci ktorého môže mať vytláčanie vyrážok závažné následky.

Reč je o takzvanom trojuholníku smrti. Ide o časť od kútikov úst až po koreň nosa. Prečo v prípade tohto miesta hrozí väčšie nebezpečenstvo ako pri ostatných častiach tváre, resp. tela?

Prečo to môže byť tak nebezpečné?

Podľa lekára, na tomto mieste je pokožka mimoriadne prekrvovaná a akékoľvek, aj voľným okom neviditeľné poškodenie, môže umožniť baktériám, aby sa dostali do krvného obehu.

Tvárový nerv, ktorý sa nachádza v tomto trojuholníku smrti, je spojený s takzvaným kavernóznym splavom, ktorým preteká odkysličená krv žilami z mozgu smerom k srdcu.

Baktérie by mohli spôsobiť vznik trombózy kavernózneho splavu či k meningitíde, teda zápalu mozgových blán. V oboch prípadoch ide o nebezpečné stavy, ktoré môžu skončiť až smrťou.

Odporúčania lekára

Aj keď si myslíte, že pri vytláčaní vyrážok ste opatrný, vždy to podľa Ariasa vedie k miniatúrnym, mikroskopickým poraneniam na pokožke.

Nestáva sa to síce vôbec často, ale aj takéto drobné poranenie pokožky v „trojuholníku smrti“ môže viesť k vážnej infekcii.

Čo teda robiť namiesto vytláčania vyrážok? Dôležité sú podľa spomínaného amerického lekára v prvom rade zdravé stravovacie návyky či hydratácia a pravidelné čistenie pleti. Pri väčších kožných problémoch treba navštíviť dermatológa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk