14. november 2022 Správy Zo Slovenska Jedna z najteplejších jesení sa KONČÍ: Chystajte lyže, Slovensko môže pokryť vrstva SNEHU Studený vzduchu sa rozšíri po celom území Slovenska. Čakajú nás zrážky a v noci bude aj mrznúť.

Na Slovensku si už niekoľko týždňov užívame väčšinou stabilné počasie, ktoré má na svedomí opakujúca sa tlaková výš, ktorú naruší raz za čas prechod frontov. Tie však zatiaľ veľa zrážok nepriniesli.

Príjemné počasie dlho nevydrží

Posledné dni jesene by však mohli priniesť dosť výraznú zmenu. „Teploty by sa mali vrátiť na úroveň dlhodobých priemerov a črtá sa aj vpád chladného vzduchu, ktorý by mohol priniesť dokonca aj sneženie,“ uvádza portál iMeteo.

Teplé dni nepotrvajú večne a postupne sa začne ochladzovať.

Každým dňom by teplota v hladine 850 hPa, ktorá reprezentuje zhruba nadmorskú výšku 1500 metrov, mala poklesnúť o zhruba jeden stupeň. „Táto hladina nám dáva krásny prehľad o tom, aká vzduchová hmota nad naše územie prúdi. A zatiaľ čo aktuálne k nám vo výškach prúdi vzduchová hmota s teplotou +10 °C, tak o týždeň to bude už 0 °C. Na horách tak bude mrznúť,“ informuje iMeteo.

V nižších polohách sa pripravte na inverziu, ktorá zatiaľ ochladenie neprinesie. V druhej polovici budúceho týždňa ho však už pocítime – studený vzduchu sa rozšíri po celom území Slovenska. Čakajú nás zrážky a v noci bude aj mrznúť.

Výrazná zmena

Nedeľa a pondelok prinesú na naše územie ešte prevažne slnečné počasie s dennými teplotami až do +15 °C, ale už v utorok sa počasie zmení.

„Do našej oblasti totiž bude prúdiť vlhší vzduch, ktorý zapríčiní, že nás čakajú hmlisté, zamračené a chladné dni. Denné teploty by sa mali pohybovať väčšinou len do +10 °C. Zlom by mal prísť počas sviatku vo štvrtok 17. novembra. Cez naše územie postúpi studený front, ktorý prinesie zrážky a zároveň k nám vtiahne oveľa chladnejší vzduch,“ uvádza iMeteo.

Maximálne teploty sa pravdepodobne budú pohybovať v intervale od +3 °C na severe po +10 °C na juhu. V noci sa očakávajú teploty od +5 do –3 °C.

Možno aj zasneží

Od 19. novembra do konca mesiaca to vyzerá tak, že na horách bude veľmi pravdepodobne snežiť a v určité dni by sa sneženie mohlo objaviť aj v nižších polohách severného Slovenska.

„S dňami, počas ktorých teploty stúpali až k +15 °C sa tak celkom určite rozlúčte a je najvyšší čas si naplánovať prezutie pneumatík. Vývoj je totiž jednoznačný: Slovensko očakáva ochladenie a návrat do normálneho počasia, aké je bežné na koniec novembra,“ uzatvára iMeteo.

