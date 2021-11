Zdroj: TASR/Martin Baumann Kaliňák urobil gesto, má právo vrátiť sa do politiky. Fico do nej pozýva aj Gašpara Fico dodal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sa obáva toho, ako to bude na Slovensku vyzerať počas 17. novembra. 5. november 2021 Politika

5. november 2021 Politika Kaliňák urobil gesto, má právo vrátiť sa do politiky. Fico do nej pozýva aj Gašpara Fico dodal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sa obáva toho, ako to bude na Slovensku vyzerať počas 17. novembra.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) má právo vrátiť sa do politiky. Vyhlásil to expremiér a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico.

Poznamenal, že Kaliňák v minulosti urobil potrebné gesto politickej kultúry a verí, že sa vráti. Do politiky pozval aj bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého prepustili z väzby, no naďalej čelí obvineniu.

Kaliňák na strane provokatérov

Predstavitelia Smeru-SD sa na piatkovej tlačovej konferencii vyjadrili aj k policajnému zásahu v Piešťanoch proti občanom, ktorí chceli nakupovať bez rúšok. Kaliňák podotkol, že za 12 rokov vlád Smeru-SD ani pri protivládnych protestoch nezasahovali policajné zložky takýmto spôsobom.

„Zvykol som stávať na strane policajtov, ale teraz som sa na to nemohol pozerať, pretože sa bili práve občania SR,“ povedal.

Exminister podľa vlastných slov chápe policajtov, sú podľa neho v stresovej situácii. Myslí si, že k zásahu ich donútili. Zdôraznil pritom, že je úlohou politikov a vlády nastavovať opatrenia dobre. Podľa Kaliňáka nie je v poriadku „tĺcť ľudí za to, že nemajú rúška“.

17. november

Fico dodal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sa obáva toho, ako to bude na Slovensku vyzerať počas 17. novembra. Strana na vtedy plánuje zhromaždenie, dopoludnia by mala mať podľa Ficových slov aj snem.

Líder Smeru-SD pritom apeloval na ľudí, aby svoj názor prišli vyjadriť demokraticky.

Myslí si, že občania majú právo byť nahnevaní. Vláda podľa neho nezvládla boj s pandémiou. „Všetko sa dá robiť inak. Slušným slovom sa treba prihovárať tejto verejnosti. My sme tu ako politici pre národ,“ povedal s tým, že vymeniť národ sa nedá, len politikov.

Na odporúčania konzília sprísniť opatrenia pre neočkovaných v čiernych okresoch reagoval tým, že to berie na vedomie, no nepovažuje to za správnu cestu boja s ochorením COVID-19.

