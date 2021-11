Zdroj: Facebook.com/SMER - SD Fico na plné ústa: Zoberte Sulíkovi už tie drogy! Jeho dcéra je v Dubaji na výlete za štátne Robert Fico dnes na tlačovke doslova chrlil oheň. Sulíka nazval zhúleným, novinárov označil za Sorosove prasce a Hegera za politickú trasorítku. 4. november 2021 ELA Politika

4. november 2021 ELA Politika Fico na plné ústa: Zoberte Sulíkovi už tie drogy! Jeho dcéra je v Dubaji na výlete za štátne Robert Fico dnes na tlačovke doslova chrlil oheň. Sulíka nazval zhúleným, novinárov označil za Sorosove prasce a Hegera za politickú trasorítku.

V posledných dňoch neutícha rozruch najmä okolo ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Najprv išlo o kritiku za to, ako vyzerá náš pavilón na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji.

Na výlete či pracovne?

Včera internetom obletel škandál okolo uniknutých dokladov celej takmer 60-člennej delegácie. Medzi pasmi sa ocitol aj doklad Sulíkovej dcéry Alexandry.

Dvadsaťšesťročná dcéra ministra hospodárstva letela vládnym lietadlom na výstavu ako odborník na energetické právo.

Na tlačovej besede na to upozornil predseda opozičnej strany Smer – SD Robert Fico. Ako sa stala členkou delegácie a načo tam išla? Podľa Fica má na základe zverejnenej zmluvy na výstave ochraňovať energetické záujmy Slovenskej republiky. „Na čo tam išla? Na výlet tam išla,” skonštatoval Fico.

Hovorkyňa Sulíkovho rezortu nám ešte ráno poslala jeho stanovisko: „Poviem otvorene, že ma jej záujem potešil, pretože svoje deti vídam minimálne, preto som s jej účasťou súhlasil, aby sme mohli aspoň takto skĺbiť prácu s časom stráveným spolu,“ reagoval prostredníctvom hovorkyne Richard Sulík.

Sulíkovci vraj aj preto neboli ubytovaní v hoteli spolu so zvyškom delegácie, ale prenajali si súkromné ubytovanie, ktoré si hradia sami.

„Nikdy by som si nedovolil využívať prostriedky štátu na takýto účel. Takých majstrov sme tu už mali a kritizovali sme ich za to,“ uzavrel Sulík.

Zoberte mu už drogy

Robert Fico vytiahol zmluvu o spolupráci medzi ministerstvom hospodárstva a dcérou Sulíka, ktorá „má trvanie presne toľko, koľko trvá cesta do Dubaja“.

Fico konštatoval, že Sulík stratil akýkoľvek zmysel pre realitu. „V tej zmluve je napísané, že Sulíkova 26-ročná dcéra je odborník v oblasti energetického práva… Môže toto urobiť súdny človek? Toto môže urobiť len zhúlený človek,“ rozohnil sa Fico na tlačovke. Poznamenal, že ak by on na palubu špeciálu posadil svojho syna a zazmluvnil ho za štátne na poradenstvo, médiá by ho rozniesli.

Ministerstvo sa podľa jeho slov zaviazalo preplatiť Sulíkovej dcére cestu do Dubaja. Platí si to sama, tvrdí šéf SaS. Spomínaná zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a má hodnotu nula eur.

Ministrovi hospodárstva vytkol, že v čase, keď je vážny problém s dodávkami zemného plynu na územie EÚ, si vycestuje na výstavu a „robí tam šaša v straníckom tričku a varí halušky s francúzskym syrom.“

„Prosím vás, zoberte mu už drogy. Lebo on stratil zmysel pre akúkoľvek realitu… Sulík okrem toho, že chce vyšraubovať žiarovky v detských izbách, neponúkol verejnosti nič,“ odkázal mu na margo zvyšovania cien energií.

Sorosove prasatá

Na otázku, či strana strana Smer – SD bude podávať na ministra hospodárstva v tejto veci ďalší návrh na vyslovenie nedôvery povedal, že nevidia v tom zmysel. Podľa nich by mal konať premiér Eduard Heger. „Ale neurobí nič, je to politická trasorítka," skonštatoval Fico.

Robert Fico sa na tlačovke dostal aj do slovnej prestrelky s novinármi. Najprv sa ho redaktor Markízy pýtal na niekdajšiu cestu smeráckych poslankýň, ktoré leteli do Ruska vládnym špeciálom na „výlet“. Podľa Fica sú to odlišné veci a nikdy nikto z nich nevozil svoje deti vládnym špeciálom a nerobil s nimi zmluvy.

„Potom sa hneváte, že vás volám Sororova črieda prasiat, ale je to tak! Toto robia len prasatá, čo robíte proti nám,“ odpovedal redaktorovi Markízy. Podľa neho novinári a majitelia niektorých médií zámerne nič zlé nepíšu proti tejto vláde.

Neskôr sa Fico dostal do slovnej roztržky o „novinárskych prasatách“ s redaktorkou TV JOJ, ktorá sa ho pýtala, prečo stále s novinármi komunikuje ako s idiotmi. „Netvrdím, že ste idioti, ale črieda sorosových prasiat…,“ odpovedal Fico.