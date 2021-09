Kauza Svedkov Liehovových pokračuje: Zlomí Záborskej väz? V hre je ODVOLANIE

Lavína okolo otvoreného listu Svedkov Liehovových neutícha, a dá sa povedať, že sa ešte zväčšuje. Anna Záborská (OĽaNO) ako poslankyňa a splnomocnenkyňa vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania ostala síce zhrozená zo slov vyznávačov Liehusa Špiritusa, ktorí ju prosili o pomoc pri registrácii cirkvi, no týmto ich vzájomná komunikácia neskončila. Jej odmietanie môže vyvolať politickú dohru.

Svedkovia Liehovovi na čele s komikom Gabrielom Žifčákom majú najnovšie podporu v parlamente – a to konkrétne u poslanca Miroslava Žiaka (SaS). Informuje o tom PLUS TV JOJ. Spoločenstvo je tak bližšie k tomu, aby sa stalo cirkvou.

„Spoločne s Gabom Žifčákom, máme snahu zaregistrovať Svedkov Liehovových ako plnohodnotnú cirkev. V dohľadnom čase teda spúšťame zber potrebných 50-tisíc čestných prehlásení od ľudí, ktorí sa do cirkvi Svedkovia Liehovovi hlásia. Veríme, že pani Záborská, ako splnomocnenkyňa pre náboženské slobody, nám bude nápomocná pri následnej registrácií na ministerstve kultúry. Ak sa nám Svedkov liehovových podarí zaregistrovať s potrebným počtom čestných prehlásení, tak sa stanú štvrtou najväčšou cirkvou na Slovensku,“ povedal Miroslav Žiak a uviedol, že to nie je žiadny vtip.

Cirkev by získala štátny príspevok, no ten by putoval tam, kam treba. „Venovali by ho do vzdelávania o problematike závislosti na alkohole, ale zároveň by po celom Slovensku chceli zriadiť kultúrne centrá,“ povedal poslanec Žiak.