27. apríl 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie Kde treba TEST a kto skončí v karanténe? PRAVIDLÁ pre Slovákov, ako cestovať do iných krajín Protipandemické opatrenia sa pomaly uvoľňujú naprieč Európou i celým svetom. Plánujete vycestovať? Zorientujte sa v tom, čo aktuálne platí.

Postupné otepľovanie ale aj priaznivejšie protipandemické opatrenia lákajú Slovákov cestovať. Zatiaľ čo v rámci našej krajiny to nie je zvlášť zložité, pred cestou za hranice sa treba dôsledne pripraviť.

Opatrenia sa môžu v rôznych krajinách výrazne líšiť a okrem toho sa neustále menia. Našťastie, vo väčšine prípadov už ide skôr o ich uvoľňovanie než sprísňovanie.

Kam potrebujete na vstup do krajiny test? Koľko dávok vakcíny musíte mať a ako je to pre nezaočkovaných? Kto skončí po príchode do vytúženej destinácie v karanténe?

O aktuálnych pravidlách pre cestovanie do iných krajín pravidelne informuje Ministerstvo zahraničných vecí SR na svojich oficiálnych stránkach. My sme sa pozreli na niekoľko krajín v Európe i vo svete, do ktorých Slováci často cestujú.

Maďarsko

Vstup do krajiny:

Na územie Maďarska je možný vstup bez obmedzení – bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Cestujúci po príchode do Maďarska taktiež nepodliehajú karanténe a nevyžaduje sa registrácia.

Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

Nosenie ochranných masiek je zrušené v uzavretých priestoroch, v MHD, v nákupných centrách, na poštách, v servisoch, divadlách, kinách, múzeách a na športových podujatiach.

V zdravotníckych zariadeniach je naďalej povinnosť nosiť rúško. Zákaz návštev je zrušený v nemocniciach, okrem covidových oddelení.

Zrušili sa obmedzenia pri športových, hudobných a tanečných a iných kultúrnych podujatiach pre viac ako 500 osôb.

Očkovanie sa stále očakáva od zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, v oblasti štátnej a verejnej služby je zrušené. Certifikáty o očkovaní nebudú kontrolované.

Turecko

Vstup do krajiny:

Všetkým cestujúcim zo Slovenska rezort zahraničných vecí odporúča, aby si pred cestou skontrolovali termín platnosti svojho cestovného pasu a mali uzavreté cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s ochorením COVID-19 (karanténa, hospitalizácia, liečba, prevoz do SR a pod.).

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka majú povinnosť sa preukázať:

negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny,

alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny,

alebo platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny). Za úplne zaočkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá prijala aspoň dve dávky vakcín schválených na núdzové použitie Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Tureckom (napr. Pfizer-BioNTech a Moderna) alebo najmenej jednou jednodávkovou vakcínou (napr. Johnson & Johnson),

alebo platným certifikátom potvrdzujúci prekonanie COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

V Turecku je vyžadovaný negatívny PCR test od nezaočkovaných cestujúcich v prípade medzimestských ciest lietadlami, autobusmi, vlakmi alebo inými prostriedkami verejnej dopravy (výnimku predstavujú prepravované osoby v súkromných vozidlách).

Opatrenie povinného nosenia tvárovej masky v exteriéri je už zrušené. Rúška už nie sú povinné ani v interiéroch, ak je zabezpečené dostatočné vetranie.

Francúzsko

Vstup do krajiny:

Keďže Slovensko patrí podľa francúzskeho rozdelenia do zelenej skupiny krajín, do Francúzska môžu od 31. marca 2022 vstúpiť:

očkované osoby proti COVID-19 vakcínami uznanými Európskou liekovou agentúrou, ktoré sa musia preukázať očkovacím preukazom označeným QR kódom. Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 12 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé – očkované osoby, sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom,

neočkované osoby, ktoré sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vystavenia výsledku,

osoby, ktoré prekonali COVID-19 sa preukážu potvrdením (pozitívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu) pred viac ako 11 dňami a nie starším ako 6 mesiacov. Potvrdenie je platné 6 mesiacov od dátumu vykonania testu.

Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

Je zrušená povinnosť preukazovania sa očkovacím preukazom pri vstupe do verejných priestorov, s výnimkou nemocníc, zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím.

Nosenie rúška v exteriéri aj v interiéri nie je povinné. Rúško zostáva povinné vo verejnej doprave, nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach.

Vyhotovovanie PCR a antigénnych testov je spoplatnené. Pre cudzincov bez trvalého pobytu vo Francúzsku je to 29 eur za antigénový test a 49 eur za PCR test, okrem prípadov, keď ide o kontaktné alebo symptomatické prípady.

Spojené štáty americké

Vstup do krajiny:

Do Spojených štátov amerických je možné letecky cestovať všetkým osobám, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19.

Od cestujúcich sa vyžaduje potvrdenie vo forme prehlásenia, že všetky informácie, ktoré o sebe uviedli sú pravdivé. Tlačivo prehlásenia a podrobnejšie informácie sú uvedené na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb.

Zmenila sa platnosť testu z 3 na 1 deň: Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických sú všetci cestujúci od 2 rokov veku povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu (PCR alebo antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 1 deň pred plánovaným odletom.

Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

Môžu sa líšiť podľa rozhodnutí štátnych orgánov jednotlivých štátov USA. V prípade cestovania sa odporúča overiť si vopred nastavenia opatrení v jednotlivých štátoch.

Španielsko

Vstup do krajiny:

Všetky osoby vstupujúce na územie Španielska (okrem detí do 12 rokov) musia disponovať jedným z nasledujúcich potvrdení:

platné potvrdenie/cer­tifikát o dokončenom očkovaní (nie viac ako 270 dní od aplikácie poslednej dávky – t.j. platnosť rovnako ako v SR),

alebo potvrdenie o prekonanom ochorení COVID-19,

alebo potvrdenie o negatívnom výsledku PCR/antigénne­ho testu.

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.

Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba vo všetkých typoch verejnej dopravy, v zdravotných strediskách vrátane nemocníc, v lekárňach a v sociálnych zariadeniach.

Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, môžu ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu na oficiálnej webovej stránke, v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete.

