11. august 2024 Magazín KEDY je najlepší ČAS na spánok? ZLATÁ HODINKA prináša energiu a zdravotné benefity Nie je jedno, kedy si ľahnete do postele. Vedeli ste, že existuje najideálnejší čas na spánok? Zoznámte sa so zlatou hodinkou.

Spánok vplýva na ľudské telo a myseľ, no zároveň zohráva dôležitú úlohu pri regenerácií. Nedostatok sa prejavuje vo forme únavy, depresie či podráždenosti. Prebúdzate sa bez nálady? Zhoršuje sa vám zdravotný stav? Možno ste prešvihli čas na najlepší spánok.

Najlepší čas, kedy zaspať

Skupina vedcov už dlhší čas spája kvalitný spánok so zlatou hodinkou. Odborníci poukazujú na to, že existuje časové rozhranie, v ktorom načerpáte najviac energie a to nie je zďaleka všetko.

Podľa odborníkov je najlepší čas na spánok medzi 22:00 a 23:00 hodinou. Prieskum poukázal, že zlatá hodinka sa spájala s nižším rizikom srdcových a obehových ochorení.

Uviedli vedci v odbornom časopise European Heart journal. „Na porovnanie, ľudia, ktorí zaspali medzi 23:00 a polnocou, mali o 12 % vyššie riziko vzniku srdcových a obehových ochorení, a u jedincov, čo zaspali po polnoci a neskôr, sme zaznamenali nárast tohto rizika o 25 %,“ upozorňuje organizácia British Heart Foundation, ktorá cieli na kardiovaskulárne ochorenia.

Mohlo by vás zaujímať: Chystáte sa na dovolenku? TOTO nikdy nerobte s letenkou!

Veľká štúdia

Štúdia sledovala viac ako 88-tisíc dobrovoľníkov vo veku 43–74 rokov. Tí počas prieskumu nosili na zápästí senzor aktivity. „Dostatočný spánok je nevyhnutný pre naše celkové zdravie, ako aj zdravie srdca a krvného obehu. Väčšina dospelých by sa mala spať sedem až deväť hodín,“ povedala vedúca sestra kardiologického oddelenia Regina Giblinová z tamojšej organizácie.

O tomto ste vedeli?

Človek je jediný cicavec, ktorý vedome odkladá spánok.

Randy Gardner vydržal bez spánku 16 dní a 24 minút. Tento 16-ročný študent počas experimentu nepoužil žiadne stimulanty. Mladík nespal 264 hodín, počas experimentu u neho zaznamenali halucinácie, poruchy pamäte a akési útržkovité myslenie. Randy sa neskôr priznal, že po tejto skúsenosti trpel desaťročia nespavosťou.

Jedinci, ktorí nespia dostatočne dlho majú pravdepodobnejšie väčšiu chuť do jedla. Prečo? Hormón sýtosti sa znižuje a naopak, chuť po jedle narastá.

Po zlom spánku si ľudia najčastejšie doprajú sladkosti a rýchle občerstvenie.

Približne 12 % populácie sa snívajú iba čiernobiele sny.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk