Kempovanie na Slovensku má svoje čaro: Vybrali sme 5 TIPOV na vašu dovolenku

Oživte svoje krásne spomienky na stanovačkové leto, zbaľte sa, požičajte si stan, prenajmite karavan a vyberte sa do jedného z kempingových zariadení.

Či už máte radi prírodu, túry alebo kúpanie a slnenie sa pri bazéne, prinášame vám 5 náhodne zoradených tipov pre kempovanie z rôznych regiónov Slovenska a 1 glamping bonus.

1. Camp Pacho

Jeden z najmodernejších kempov na Slovensku je tri kilometre od Prievidze v Trenčianskom kraji. Nedávno dostali ocenenie od Slovenskej asociácie campingu a caravaningu a týmto sa zaradili medzi TOP 3 campingy na Slovensku.

Samozrejmosťou sú sociálne zariadenia, miesta pre karavany, z toho aj s dreveným prístreškom. Ak sa neviete vzdať internetu, tak oceníte pobyt s bezplatným Wi-Fi. Variť nemusíte, majú tu aj reštauráciu miestnej kuchyne.

Deti tu nájdu svoj detský svet, dospelí zas priestranné kryté ohniská na opekanie či požičovňu elektrobicyklov. A to sa v tak atraktívnej lokalite môže veľmi hodiť.

2. Mara Camping

Stanovačka na brehu Liptovskej Mary je vyhľadávaným miestom pre milovníkov vodných i outdoorových športov. Ponúka dokonalé podmienky pre jachting a windsurfing, možnosť rybolovu, vyhliadkové plavby loďou, cyklotúry, turistiku a veľa ďalších možností.

Leto si užijete na trávnatej ploche s elektrickými prípojkami pre karavany, obytné automobily a stany. Ak nemáte stan, môžete si ho prenajať. Najviac ale ušetríte za noc vo vlastnom stane. V areáli vás poteší wifi i bezpečnostný systém.

Zdroj: Facebook.com/Mara Camping Na Liptove si môžete prenajať stan. /

3. Autocamping Podlesok

Zamieriť si to môžete aj do severozápadnej časti Slovenského raja, 2 km od obce Hrabušice, 18 km od Spišskej Novej Vsi a 16 km od Popradu v turistickom centre Podlesok (542 m n.m.). Je ideálnym východiskovým bodom do roklín Suchá Belá, Prielom Hornádu, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina a Kysele, na Tomášovský výhľad a historické Kláštorisko.

Ak milujete turistiku, prezradíme, že je v peknom prostredí priamo pri vstupe do najznámejšej a najnavštevovanejšej rokliny Slovenského raja – Suchá Belá. Čakajú vás nádherné rokliny a tiesňavy.

4. Vodník

Hľadáte pokoj, zábavu a veľa príjemných zážitkov? Vodník poskytuje priestor pre dni plné zábavy, priateľstva, športu a dobrodružstva. Kde? V obci Jur nad Hronom, neďaleko Levíc a Želiezoviec. V tesnej blízkosti rieky Hron a v malom lesíku.

Veľkolepý priestor a niekoľko desiatok parciel na stanovanie a karavaning. Pódium na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, na organizovanie letných zábav a tancovačiek, plážový volejbal, volejbal a ihrisko – to všetko môžu návštevníci nájsť a využívať počas svojho pobytu. Ubytovacie a iné služby sú tu hlavne pre vodákov, cykloturistov, ekoturistov a pre všetkých milovníkov krásnej prírody.

5. Modrá Farma

Očarí vás na starom statku v poľnohospodárskej oblasti, v kopcoch južného Slovenska. Farma je čiastočne obnovená, ale najstaršie detaily sa zachovali. Krajina je kopcovitá, lúky sa striedajú s lesmi. Je tu pokoj v lone prírody. Nájdete tu tiež zábavu pri vyhrievanom bazéne, v saune, na terase a v spoločenskej miestnosti.

Na okolitých poliach sa dajú vidieť jelene, diviaky, líšky, zajace a veľa rôznych druhov vtákov. Pod kempingom je malý potok, kde sa deti zabavia hraním s vodou. Lúky okolo sú spásané belgickým ťažným koňom, poníkom, kravou, niekoľkými ovcami a kozami, ktoré sú súčasťou detskej zoo.

Zdroj: Facebook.com/Modrá Farma Južné Slovensko ukrýva kemping na starom statku. /

Bonusový tip – glamping

A náš bonusový tip – glamping alebo glamorous camping, v preklade ide o luxusné kempovanie. Zažite horúci cestovateľský trend, ktorý v sebe spája komfort hotela s dobrodružstvom bývania v autentickej prírode. Glamping ForRest pri Banskej Štiavnici ponúka takýto netradičný zážitok počas celého roka.

Chatky vo Forreste sú totiž zateplené, v zimnom období vykurované a v lete chladené. Celý článok nájdete TU.

