SVET O SLOVENSKU: Potápame si cestovný ruch, turisti hromadne rušia dovolenky u nás

Pre neočkovaných turistov je povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možnosťou skrátiť si ju na piaty deň PCR testom nepríjemnou prekážkou.

Český portál novinky.cz informuje, že mnohí sa preto rozhodli ísť radšej dovolenkovať inam. Ústavný súd v Košiciach už medzitým pozastavil platnosť tejto prísnej vyhlášky. Na výsledný efekt si však ešte treba počkať.

Český portál píše, že slovenskí hoteliéri a majitelia turisticky atraktívnych prevádzok dúfali, že tohtoročná letná sezóna už bude lepšia ako katastrofálny minulý rok. Protipandemické opatrenia Hegerovej vlády im však urobili škrt cez rozpočet.

Kúpele sa snažia vychádzať klientom v ústrety a ponúkajú možnosť vrátiť peniaze naspäť vo výške 90% z ceny, alebo si preložiť pobyt na ďalší rok. Portál dodáva, že Slovensko stráca turistov zo všetkých okolitých krajín.

„Vláčik, ktorý jazdí cez dunajský most do maďarského Ostrihomu, sa vracia do Štúrova väčšinou prázdny. Kedysi býval plný maďarských turistov. To už je minulosť,“ dodávajú novinky.cz.