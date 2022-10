Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Klus hrozí odchodom z SaS: Za závan zdravého rozumu ho popravia, reaguje Matovič Martin Klus nevylučuje odchod zo strany SaS. Nestotožňuje sa s niektorými názormi kolegov a ako jeden z mála nesúhlasil ani s odchodom z vlády. 10. október 2022 Politika

Podpredseda SaS Martin Klus nevylučuje odchod zo strany. SaS sa s ním rozpráva o jeho budúcnosti a či vôbec zostane v aktívnej politike.

Klus o možnom odchode zo strany a poslaneckého klubu hovoril v HNtelevízii. Zotrvanie v SaS si vie predstaviť, ak by kolegovia tolerovali jeho odlišné názory na niektoré témy.

Pokiaľ táto tolerancia nebude, v strane sa budú rozprávať, ako ďalej. Situácia by sa mala podľa Klusa vyriešiť čo najskôr. Bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničia doplnil, že ak odíde z SaS, v Národnej rade SR bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Do iného klubu sa nechystá.

Čistky v strane?

Zvažovanie odchodu zo strany SaS komentoval prostredníctvom sociálnej siete aj Igor Matovič. „Ups. Ako poznám bývalého kolegu, Martina Klusa za závan zdravého rozumu v SaS veľmi rýchlo popraví … presne tak, ako to urobil už v troch čistkách za posledné roky,“ napísal.

„Na druhej strane som rád, že kľúčový podpredseda strany sa nebojí nazvať záhubou to, kam bývalý kolega SaS vedie. Ale na to, že Martin prežije v SaS s vlastným názorom a bez povinnosti viesť džihád nenávisti voči Matovičovi, by som si nestavil veru ani deravý groš,“ dodal Matovič.

Reakcia strany

„S Martinom Klusom sa otvorene a veľmi úprimne rozprávame o jeho budúcnosti a či vôbec ostane v aktívnej politike,“ uviedol pre TASR hovorca SaS Ondrej Šprlák.

SaS sa podľa jeho slov vždy vyznačovala toleranciou k iným názorom svojich členov a poslancov.

„Rovnako to platí aj pri Martinovi Klusovi. Iný názor v strane pre nás automaticky neznamená pranierovanie či vylúčenie,“ doplnila SaS.

