Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Kňazov status k Dušičkám vyvolal na internete búrku: TIETO sviečky nie sú vhodné na hroby! Podľa známeho kňaza a lektora teológie nie všetky sviečky sú vhodné na hroby. A jeho status vyvolal rozporuplné reakcie! 27. október 2023 TOS Lifestyle

27. október 2023 TOS Lifestyle Kňazov status k Dušičkám vyvolal na internete búrku: TIETO sviečky nie sú vhodné na hroby! Podľa známeho kňaza a lektora teológie nie všetky sviečky sú vhodné na hroby. A jeho status vyvolal rozporuplné reakcie!

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok Všetkých svätých a 2. novembra deň Pamiatky zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

A že sa tieto dátumy blížia, cítiť už aj v obchodoch a na trhoch, ktoré sú plné produktov súvisiacich práve s Dušičkami, vrátane sviečok.

Známy kňaz a teológ

Práve na nich bol zameraný status známeho poľského kňaza a lektora teológie Janusza Chyłu na sociálnej sieti X. Ten je na internete aktívny, okrem citátov z Biblie zverejňuje aj svoje názory na rôzne spoločenské otázky.

Podľa jeho slov nie všetky sviečky sú vhodné na hroby. Aké konkrétne?

Hovorí paradoxne o sviečkach s náboženskými symbolmi. Odôvodňuje to tým, že po použití skončia v odpadkoch a žiadne predmety s náboženskými znakmi, ako je napríklad kríž, by nemali byť v odpade.

Rozporuplné reakcie

Jeho status vyvolal rozporuplné reakcie a komentujúci sa rozdelili do dvoch táborov. Časť sa stotožňuje s jeho názorom a mnohí tvrdia, že už dlho nekupujú takéto sviečky, pričom je dobré, že konečne na to niekto poukázal a vysvetlil to.

Ďalšia časť sa však postavila k jeho slovám kriticky. Poukazujú na to, že skôr alebo neskôr všetko skončí ako odpad a upozorňujú na fakt, že náboženské symboly sa často objavujú napríklad aj pri kvetoch na rôznych mašliach, ktoré sa taktiež po čase zahodia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk