16. október 2023 Kultúra Hviezdny herec Dolph Lundgren bojuje s RAKOVINOU: Každý deň je pre mňa požehnaním Obľúbenému hercovi známemu z akčných filmov sa po niekoľkých rokoch vrátila zákerná rakovina. Každý deň, kedy sa prebudí, považuje za veľké požehnanie.

65-ročný herec Dolph Lundgren priznal, že bol so zákernou rakovinou je nesmierne vyčerpávajúci a stále ešte nemá vyhraté. Ako informoval portál idnes.cz s odvolaním s na magazín Entertainment Tonight, s nádormi na ľadvinách sa herec začal liečiť v roku 2015. Po niekoľkých rokoch sa ochorenie vrátilo.

Srší dobrou náladou

„Žijem normálny život. Stále užívam lieky, ale v skutočnosti ma to neovplyvňuje. Chcem povedať, že to nemá žiadne vedľajšie účinky. Každý deň je pre mňa požehnaním a naozaj si to užívam a mám z toho naozaj dobrý pocit,“ povedal Dolph.

Herec, ktorého diváci poznajú z množstva akčných filmov, sa ani napriek svojmu zdravotnému stavu nevyhýba práci. Len nedávno sme ho mohli vidieť po boku Jasona Stathama a Sylvestra Stalloneho v štvrtom filme série Expendables. Objavil sa aj v reklamnej kampani amerického reťazca rýchleho občerstvenia.

Správy, ktoré nechce počuť nikto

Pracuje aj napriek tomu, že mu lekári v roku 2021 objavili ďalší nádor a lekár mu povedal, aby si dal pauzu a venoval sa svojej rodine.

„Opýtal som sa ho: Koľko času mi podľa vás ostáva? Myslím, že povedal niečo ako dva alebo tri roky, ale v jeho hlase som poznal, že si asi myslel, že je to menej,“ priznáva hviezda mnohých akčných filmov.

Nečudo, že po takýchto správa začal trpieť depresiami. Zbrane však nezložil a vyhľadal onkológa, ktorý dokázal liečiť rakovinu ľadvín zacielením na mutáciu, ktorou trpel a je bežná pri rakovine pľúc. „Nemohol som uveriť, že to bude tak radikálny rozdiel, že počas troch mesiacov sa tie veci zmenšili o dvadsať – tridsať percent,“ netají radosť Lundgren.

Vytúžená svadba

Počas tohtoročného leta sa dokonca oženil s 27-ročnou Emmou Krokdalovou. Zasnúbili sa v tom istom týždni, ako hercovi diagnostikovali návrat rakoviny. Postupne si pár prešiel covidom, a keď sa zdalo, že liečba zaberá, rozhodli sa povedať si áno. „Takže tento rok v lete na Mykonose v Grécku sme sa konečne zobrali a bola to naozaj iba malá svadba. Niekoľko priateľov. Bolo to naozaj pekné,“ prezradil Dolph Lundgren.

