16. október 2023 TOS Svet o Slovensku

SVET O SLOVENSKU: Zomrel slovenský farár, ktorý v Alpách zachraňoval životy. Stal sa LEGENDOU!

Smutná správa z alpskej dediny, kde zomrel slovenský kňaz a záchranár. Jeho inšpiratívny životný príbeh si pripomenuli naprieč celým Talianskom!

Mal sa stať lekárom, no komunistický režim to zariadil inak a on po úteku z ČSSR vyštudoval v Ríme teológiu a stal sa farárom v alpskej dedine Sulden.

Priekopník horského dobrovoľníctva

Farára, ktorý tam pôsobil pred ním, zasypala lavína a našli ho až po vyše troch mesiacoch. Aj táto udalosť podľa talianskych médií podnietila Slováka, aby sa okrem svojej primárnej profesie venoval aj niečo inému.

Štyri desiatky rokov viedol horskú záchrannú stanicu a stal sa aj spoluzakladateľom prvej talianskej školy pre lavínových psov!

„Počas štyridsiatich rokov pôsobenia vyhľadal telá viac ako dvesto obetí hôr, aby ich prinavrátil rodinám. Jeho život bol poctou horám a ľudskosti,“ píše o ňom denník Corriere del Trentino. Pričinil sa pochopiteľne aj o množstvo zachránených životov.

Legenda navždy odišla

Žiaľ, Jozef Hurton 10. októbra zomrel. Informoval o tom spomínaný denník, ale aj mnohé ďalšie talianske médiá a jeho životnú cestu si pripomenuli aj v štátnej televízii RAI. Pohreb sa konal uplynulú sobotu.

Ešte počas života slovenského „farára z hôr“ tamojší biskup s dávkou humoru vyhlásil, že je neoddeliteľnou súčasťou Suldenu, rovnako ako legendárne pohorie Ortles.

„Som si istý, že smútok, ktorý prežívame túto chvíľu, čoskoro vystrieda vďačnosť a radosť zo stretnutia s týmto mužom, ktorý zanechal veľmi silnú stopu v živote mnohých ľudí. Jeho osobná misia pomáhať druhým bola inšpirujúca pre všetkých, ktorí mali tú česť ho poznať," emotívne okomentoval smrť Jozefa Hurtona prezident Alpine Rescue v danom regióne Giorgio Gajer.

Foto: archívne (Jozef Hurton) / ilustračné

