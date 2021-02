15. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika Koaličný poslanec Linhart: Mám toho plné zuby! Okrem chaotických opatrení nerobíme nič!

Stačilo! Vláda si nebude robiť z poslancov tlačidlá! Tak sa vyjadril koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart (Sme rodina) a pridal aj ďalšie kritické názory.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Linhart sa so svojim rozhorčením podelil so všetkými na sociálnej sieti, kde v príspevku tvrdí, že nepodporí predlžovanie núdzového stavu v parlamente.

„My, zákonodarcovia sme tu na to, aby sme usmerňovali a kontrolovali vládu a nebudem skákať podľa chaotických a narýchlo prijímaných opatrení, ktoré už viac nepodporím, pokiaľ nebude vypočutý hlas poslancov. Mám plné zuby nedostatočnej a zle zvládnutej komunikácie s občanmi a mám plné zuby hádok a nekonečnej opozičnej politiky poniektorých kolegov, ktorým nejde o ľudí, ale iba o vlastné preferencie na úkor zdravia a bezpečnosti obyvateľstva,“ ostro uviedol poslanec strany Sme rodina, ktorej lídrom je Boris Kollár.

Slová do boja

Aj v ďalších vetách politika, ktorý sa „preslávil“ prípravou Potravinového Semaforu, cítiť odhodlanie. „Nastal čas, aby sa začalo robiť aj niečo pre ľudí. Na to som šiel chtiac nechtiac do politiky. Ďakujem za schválenie a podporu Potravinového Semaforu, no teraz táto podpora zákona pre všetkých nemôže prinášať donekonečna obete v mojej podpore narýchlo vyprodukovaných vládnych nezmyslov,“ píše Linhart.

„V supermarkete si môžem kúpiť kvety, no lokálna kvetinárka – živnostíčka musí mať zatvorené, trápime tu ľudí nekonečným povinným celoplošným testovaním, no potom nemáme prehľad, či sa pozitívne testovaní nachádzajú v karanténe,“ dodáva poslanec.

Hovorí o šikane

„Všetci iba čakajú a okrem chaotických a stále sa meniacich opatrení, ktoré už ani ja sám neovládam a nerozumiem, nerobíme nič! Kde sú funkčné aplikácie na pozorovanie pohybu ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, či na prehľad o pozitívne testovaných? Ako to, že nefungujú, no my tu budeme šikanovať obyvateľstvo a vyčerpaných zdravotníkov nekonečným celoplošným testovaním?! Stačilo!“ uzavrel Linhart.

Nebudem hlasovať za nezmyselné predĺženie núdzového stavu a som za otvorenie malo-obchodov a za okamžité 100%tné... Posted by Patrick Linhart poslanec on Sunday, February 14, 2021

