Kollár ODÍDE z vlády, keď dajú lekári výpovede. Sulík: Nikam nepôjde, je mu tam DOBRE!

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár.

Spolu s lídrom SaS Richardom Sulíkom sa zhodli na tom, že tlak zo strany Lekárskeho odborového združenia (LOZ) pri rokovaniach s vládou začína naberať črty vydierania.

„Pokiaľ by malo 3000 lekárov odísť preč, tak my ideme tiež, nemôžem byť niekde, kde sa rozvráti zdravotnícky systém. Nepodpíšem sa pod to, nebudem chodiť po uliciach v obrnenom transportéri,“ uviedol Kollár.