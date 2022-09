Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Kollár prišiel so zásadným NÁVRHOM: Týka sa zmeny ústavy Program parlamentnej schôdze budú poslanci schvaľovať na jej začiatku. Návrh na zmenu ústavy predložili poslanci zo Sme rodina. 20. september 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) navrhuje zaradiť ako druhý bod parlamentnej schôdze návrh novelizácie Ústavy SR. Tá sa týka skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom alebo referendom. Vyplýva to z programu Národnej rady (NR) SR.

Program budú poslanci schvaľovať na začiatku schôdze. Návrh na zmenu ústavy predložili poslanci zo Sme rodina. Hovorí o tom, že pokiaľ by referendum bolo úspešné, volebné obdobie by sa skončilo dňom uvedeným v referende. Nová legislatíva by sa mala vzťahovať aj na aktuálne volebné obdobie.

Riadna schôdza sa mala začať už minulý týždeň, no v stredu (14. 9.) nebolo plénum uznášaniaschopné. Neprezentovali sa poslanci SaS ani opozícia. Opozičný Smer-SD chcel, aby sa o novele ústavy rokovalo ako o prvom bode programu. Liberáli už avizovali, že otvorenie schôdze v utorok (20. 9.) podporia, s koalíciou už hovorili aj o viacerých návrhoch.

ilustračné foto

Zdroj: TASR