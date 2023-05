12 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Komplikácia pred zápasom o VŠETKO: Líder Slovenska netrénoval, má BOLESTI! V zápase so Slovinskom bol hrdinom, ktorý rozhodol o triumfe slovenskej reprezentácie. Skúseného hokejistu trápia zdravotné problémy. 22. máj 2023 Hokej

Komplikácia pred zápasom o VŠETKO: Líder Slovenska netrénoval, má BOLESTI!

12 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenská hokejová reprezentácia absolvovala v pondelok (22. mája) v lotyšskej Rige spoločné tímové fotenie počas 86. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Hrdina zápasu s bolesťami

Potom prišiel na rad spoločný tréning. Na tom však absentoval strelec víťazného gólu proti Slovinsku Richard Pánik. Upozornil na to portál Sport7.sk. Informáciu priniesol športový novinár Tomáš Prokop: „Richard Pánik sa odfotil, ale netrénuje. Má bolesti chrbta, nemalo by to byť vážne.“

Podľa Prokopa počas fotenia panovala dobrá nálada. „Pri fotení vyzerajú hokejisti v dobrej nálade. Vtipkujú, robia si srandu,“ napísal na sociálnej sieti Twitter.

Slovensko fandí Švajčiarom

Slovenskí reprezentanti nastúpia na posledný zápas v skupine v utorok (23. mája) o 11.20 hodine proti Nórom a bezpodmienečne musia zobrať tri body. Iba tak bude ich šanca na postup do štvrťfinále stále žiť.

Ani tak ale nebudú mať postup vo vlastných rukách.

Ak získajú tri body, na svojom konte ich budú mať 11, čo je rovnaký počet, aký získalo domáce Lotyšsko. To bude v rovnaký deň čakať večerný zápas so stopercentným Švajčiarskom.

Ak Švajčiarsko uchmatne plný bodový zisk a Slováci na obed zvládnu zápas s Nórskom, reprezentácia spod Tatier sa dostane do štvrťfinále vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu.

Zdroj: Sport7.sk/Dnes24.sk