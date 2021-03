Zdroj: TASR/Roman Hanc Konečne! Na svete je nová stratégia očkovania: Ministerstvo zatrhlo VÝNIMKY! Po novom sa budú môcť vakcínou od spoločnosti AstraZeneca očkovať aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov a očkovacími látkami od spoločností Pfizer a Moderna obyvatelia Slovenska nad 70 rokov. 2. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

2. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Konečne! Na svete je nová stratégia očkovania: Ministerstvo zatrhlo VÝNIMKY! Po novom sa budú môcť vakcínou od spoločnosti AstraZeneca očkovať aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov a očkovacími látkami od spoločností Pfizer a Moderna obyvatelia Slovenska nad 70 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zmení očkovaciu stratégiu. V utorok to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Komu aká vakcína

Šéf rezortu tiež povedal, že použitie vakcíny od AstraZeneca odporúča starším ročníkom po konzultácii s lekárom. Kritickú infraštruktúru budú podľa jeho slov očkovať v troch vakcinačných centrách, a to v Bratislave, Ružomberku a Košiciach. Krajčí mieni, že časť zodpovednosti za možné nežiaduce účinky neregistrovanej vakcíny Sputnik V by mohol prebrať jej výrobca. Predpokladá, že Rusko má záujem o registráciu vakcíny, keďže do svojich výrobných závodov pustilo zástupcov Európskej liekovej agentúry (EMA).

A čo Sputnik?

Ľudia, ktorí sa zaočkujú ruskou vakcínou, by podľa ministra nemali byť očkovaní inou vakcínou. Myslí si, že osoby očkované Sputnikom V by nemali byť diskriminované voči ostatným. Uviedol to súvislosti s informáciou, že očkovací preukaz Európskej únie by nemusel pre očkovaných Sputnikom V platiť.

Rezort zdravotníctva očakáva, že počas marca by na Slovensko malo prísť 413 100 dávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, 75 600 dávok vakcín od spoločnosti Moderna, 356 864 dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca a 200-tisíc Sputnik V je už dodaných.

