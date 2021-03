Zdroj: TASR/AP Korčok: Sputnik V už nie je iba o vakcíne, stal sa nástrojom v hybridnej vojne Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) požiada ešte v utorok o prijatie u troch najvyšších ústavných činiteľov SR. 2. marec 2021 ELA Politika

2. marec 2021 ELA Politika Korčok: Sputnik V už nie je iba o vakcíne, stal sa nástrojom v hybridnej vojne Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) požiada ešte v utorok o prijatie u troch najvyšších ústavných činiteľov SR.

Zdroj: TASR/AP

Urobí tak v súvislosti s okolnosťami, za ktorých bola na Slovensko dovezená ruská vakcína Sputnik V, a možným spochybnením zahraničnopoli­tického smerovania krajiny. Za ruskou vakcínou vidí nástroj hybridnej vojny.

Nevedel, čo je na palube

Šéf slovenskej diplomacie priznal, že spôsob, akým bola dodávka vakcíny realizovaná, i to, ako bola privítaná predsedom vlády, vyvolávajú otázky.

„Je potrebné si ich zodpovedať, musím mať jasno v tom, či stále zotrvávame na deklarovanom zahraničnopoli­tickom smerovaní,“ povedal na utorkovom tlačovom brífingu. O prípadnej demisii zatiaľ nehovorí.

Korčok novinárom oznámil, že o leteckom transporte sa dozvedel od veľvyslanca SR v Moskve v nedeľu (28. 2.) večer, so samotným nákupom ho však nikto neoboznámil.

V tejto súvislosti chce preto poznať, aká je cena za dodávku vakcíny. „Nie je to dar, je to tovar, ktorý má svoju cenu,“ uviedol Korčok. Netají, že ruskú vakcínu vníma ako nástroj hybridnej vojny zo strany Ruska.

„Rozdeľuje nás tu doma, rozdeľuje nás tu v zahraničí, spochybňuje procesy v Európskej únii,“ poukázal minister. Ak by Sputnik nebol politickým nástrojom, nevidí dôvod, prečo ruská strana nevyvíja aktivitu smerom k registrácii vakcíny v EÚ.

Korčok dodal, že na pondelkové (1. 3.) udalosti ešte nezaznamenal priamy ohlas z diplomatických kruhov, dal však situáciu podrobne monitorovať.

„Ide jednak o reakcie oficiálnych miest, ale zaujímajú ma aj reporty svetových médií,“ priblížil. Verí, že negatívne dosahy to napokon na zahraničnopolitickú reputáciu SR mať nebude. „Stále to vnímam ako lapsus, ako šmyk auta, ktoré však možno dostať späť do bezpečnej stopy,“ dodal.

Šťastný Danko

Pripustil však dosah na vnútropolitické dianie. „Koalícia by si mala všimnúť nadšenie a pochvalu, ktorú za dodávku Sputnika prišla od novej koalície antivaxerov, na ktorej čelo sa postavil muž s plexisklom tvári a rozžiarený Andrej Danko,“ poznamenal Korčok.

Dodávka ruskej vakcíny do Európy podľa Korčoka tiež posmeľuje dezinformačnú scénu a prokremeľské sily. „Prekvapilo ma, akého šťastného som včera videl Andreja Danka. Naposledy som ho tak šťastného videl, keď bozkával kapitánske výložky,“ povedal.

Dva milióny

V pondelok privítal premiér Igor Matovič (OĽANO) na košickom letisku prvú zásielku ruskej vakcíny Sputnik V, do leta by mali prísť dva milióny dávok. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil na používanie neregistrovanej vakcíny v EÚ výnimku.

Dodávka vyvolala pnutie v koalícii. Odchod z nej i zo strany Za ľudí oznámil v dôsledku udalostí poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek.