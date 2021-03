Zdroj: www.health.gov.sk , TASR/Martin Baumann Krajčí prehovoril k ľuďom: Situácia sa zhoršila, od pondelka máme 30 ČIERNYCH okresov! Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zhoršila. Najhoršia situácia je v nemocniciach a od pondelka bude až tridsať okresov v čiernej farbe! Dnes o 19:54 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

Dnes o 19:54 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Krajčí prehovoril k ľuďom: Situácia sa zhoršila, od pondelka máme 30 ČIERNYCH okresov! Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zhoršila. Najhoršia situácia je v nemocniciach a od pondelka bude až tridsať okresov v čiernej farbe!

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v utorok informoval, že stúpol počet hospitalizovaných pacientov na 4 042 osôb, zvýšil sa počet osôb na umelej pľúcnej ventilácii.

Pandemická únava

Reprodukčné číslo nového koronavírusu je na hodnote od 1 do 1,05. Mobilita sa od začiatku roka zvýšila, podľa Krajčího vypovedá o „pandemickej únave“. Časť obyvateľov má problém s dodržiavaním opatrení. Počet vakcinovaných sa zvyšuje. Počet čiernych okresov sa od budúceho týždňa zvýši na 30. Stúpajú aj počty výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19. Denne na ochorenie COVID-19 zomiera 124 ľudí.

Okresy vo farbách

V štvrtom, čiže čiernom stupni sa budú nachádzať od budúceho týždňa okresy Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice-okolie, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

V treťom, bordovom stupni varovania sa bude nachádzať 46 okresov. Pôjde o okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Gelnica, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce.

V treťom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Kežmarok, Medzilaborce a Tvrdošín. Celkovo je Slovensko ako krajina v čiernej fáze. Uvádza to Ministerstvo zdravotníctva SR aj na svojom webe.

Krajčí tiež povedal, že Poľsko je ochotné Slovákom poskytnúť 200 lôžok pre covidových pacientov, podobnú pomoc sľúbilo aj Nemecko.

Stratégia očkovania

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zmení očkovaciu stratégiu. Po novom sa budú môcť vakcínou od spoločnosti AstraZeneca očkovať aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov a očkovacími látkami od spoločností Pfizer a Moderna obyvatelia Slovenska obyvatelia nad 70 rokov. Výnimky očkovania sa zrušia. V utorok to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Šéf rezortu tiež povedal, že použitie vakcíny od AstraZeneca odporúča starším ročníkom po konzultácii s lekárom. Kritickú infraštruktúru budú podľa jeho slov očkovať v troch vakcinačných centrách, a to v Bratislave, Ružomberku a Košiciach.

Slová ministra

Krajčí mieni, že časť zodpovednosti za možné nežiaduce účinky neregistrovanej vakcíny Sputnik V by mohol prebrať jej výrobca. Predpokladá, že Rusko má záujem o registráciu vakcíny, keďže do svojich výrobných závodov pustilo zástupcov Európskej liekovej agentúry (EMA).

Ľudia, ktorí sa zaočkujú ruskou vakcínou, by podľa ministra nemali byť očkovaní inou vakcínou. Myslí si, že osoby očkované Sputnikom V by nemali byť diskriminované voči ostatným. Uviedol to súvislosti s informáciou, že očkovací preukaz Európskej únie by nemusel pre očkovaných Sputnikom V platiť.

Rezort zdravotníctva očakáva, že počas marca by na Slovensko malo prísť 413 100 dávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, 75 600 dávok vakcín od spoločnosti Moderna, 356 864 dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca a 200-tisíc Sputnik V je už dodaných.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR