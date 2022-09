Zdroj: pixabay.com KONIEC drkotania zubami: Čaká nás vlna príjemne teplých dní, užijeme si aj nad 20 °C Mnohých zaskočila mimoriadne chladná jeseň, ktorá prišla doslova zo dňa na deň. To sa má však už čoskoro zmeniť. 21. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

21. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska KONIEC drkotania zubami: Čaká nás vlna príjemne teplých dní, užijeme si aj nad 20 °C Mnohých zaskočila mimoriadne chladná jeseň, ktorá prišla doslova zo dňa na deň. To sa má však už čoskoro zmeniť.

Jeseň udrela na Slovensko doslova zo dňa na deň a to poriadne chladná. V okamihu sme museli vymeniť ľahké letné oblečenie za hrubé svetre a bundy.

Studený morský vzduch

Potvrdzujú to aj merania meteorológov, podľa ktorých boli teploty v uplynulých dňoch v porovnaní s dlhodobým normálnom až o 10 °C nižšie.

Podľa portálu iMeteo môže za chladné obdobie zatekanie studeného morského vzduchu od severu, ktorý sa do našej oblasti dostáva okolo tlakovej níže so stredom nad Ruskom a tlakovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi.

Teplé oblečenie ešte pár dní neodložíme, netreba sa ale báť, že to potrvá až do zimy. Čaká nás ešte závan leta a teploty sa už onedlho vrátia na štandardné hodnoty.

Vytúžené oteplenie

„Zrážková činnosť začne už v nadchádzajúcich dňoch slabnúť a zrážok bude každým dňom menej. Postupne sa budú vyskytovať už len na severe,“ ozrejmuje iMeteo. Na horách ešte stále môže snežiť, veľa nádielky už ale nepribudne.

Prichádzajúca tlaková výš ovplyvní počasie už počas víkendu. Výraznejšie sa má otepliť na celom území, a to nad 15 °C, v teplejších lokalitách aj nad 20 °C.

Nemá ísť len o jeden slnečný víkend a trend otepľovania bude pokračovať aj ďalej. Najteplejšie by malo byť na začiatku budúceho týždňa, kedy sa teploty môžu dostať aj na +23 °C. Potom sa počasie síce prechodne zhorší, no tak chladno, ako je v týchto dňoch, už nebude.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk