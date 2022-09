Zdroj: Facebook.com/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo , Facebook.com/Romana Tabak Ako budú ŠETRIŤ politici? Tabák sa nebude KÚPAŤ, Cigániková viac zhasínať svetlá! Slováci sú pred blížiacou sa zimou v pozore. Ceny energií vyleteli prudko hore, preto sa bude šetriť všade, kde sa bude dať. Ako sú na tom naši politici? 20. september 2022 han Zo Slovenska

20. september 2022 han Zo Slovenska Ako budú ŠETRIŤ politici? Tabák sa nebude KÚPAŤ, Cigániková viac zhasínať svetlá! Slováci sú pred blížiacou sa zimou v pozore. Ceny energií vyleteli prudko hore, preto sa bude šetriť všade, kde sa bude dať. Ako sú na tom naši politici?

Nielen u nás, ale aj obyvatelia v celej Európe sú počas týchto dní mimoriadne obozretní v prípade šetrenia v domácnostiach. Môže za to energetická kríza, ktorá je spôsobená vojnou na Ukrajine a rýchlo rastúcich cenách za plyn, ropu aj elektrickú energiu.

Poriadne priškrtiť míňanie za teplo bude veľkou výzvou pre veľa domácností. Ako sú na tom slovenskí politici?

Anketu pripravil portál Topky.sk, pre ktorý sa vyjadrili viacerí poslanci.

Žiadna vaňa

Iste to pozná každý človek, ktorý chce po náročnom dni vypnúť a len tak zrelaxovať vo vani s horúcou vodou. Pri stúpajúcich cenách to však bude veľký luxus. „Plánujem znížiť teplotu v byte na 19 stupňov. Možno to znie humorne, ale namiesto kúpeľa vo vani sa radšej osprchujem,“ uviedla poslankyňa Romana Tabák.

„Viackrát do týždňa sa začnem sprchovať studenou vodou, čím nebudem míňať teplú vodu a zároveň si otužovaním posilním imunitu,“ dodala členka klubu Sme rodina.

Pohovor s deťmi

Dôležitou súčasťou boja proti vysokému čerpaniu tepla či elektriny, sú deti. No, a práve tie si posadila poslankyňa Jana Bittó Cigániková.

„Už teraz sme urobili doma nejaké opatrenia. Keďže kúrime elektrickým podlahovým kúrením, tam vieme ušetriť najviac. Skrátili sme dobu kúrenia o hodinu ráno a hodinu večer, znížili sme ju o stupeň, posadili sme si deti a pripomenuli sme im, že treba zhasínať svetla, nemať dlho otvorenú chladničku a podobne,“ poznamenala členka SaS.

Vírivka tiež nie

Spomínate na relax v podobe wellnes pobytov? Aj tie budú zrejme počas tejto vykurovacej sezóny len pre vyvolaných. „Keďže doma nemám ani bazén, ani vírivku, ani klímu, chladničku mám len jednu a svietime len vtedy, keď je to nutné, neviem si predstaviť, ako by sa dalo ušetriť viac elektrickej energie,“ zamyslel sa Richard Raši z Hlasu.SD.

„Zaujímalo by ma však, ako šetrí Úrad vlády, ktorý býva rozsvietený do neskorých nočných hodín, aj keď tam nikto nie je,“ podotkol Raši.

Dávnejšie radil domácnostiam šetriť dnes už bývalý minister hospodárstva Richard Sulík. Ten sa dušoval, že deťom odmontuje žiarovky. Veronika Remišová už v marci radila, ako šetriť na energiách.

„Nie všetci máme v rukách jadrový kufrík, ale každý z nás má v rukách konkrétne činy, ktoré môžu pomôcť situáciu zvládnuť. A ako to zvládame u nás doma? Nosíme teplejšie oblečenie, namiesto trička sveter, hrubé ponožky… Dá sa. Oproti utrpeniu ľudí na Ukrajine je to kvapka v mori. Ale tie kvapky robia more,“ poodhalila ministerka, ako zvládajú zimu v jej domácnosti.

Niektorí ľudia jej však pod jej statusom korenisto dali vedieť, čo si o jej nápade myslia. „Skúste prísť žiť na Kysuce alebo Oravu a znížiť teplotu o 4 stupne, potom sa môžete znova vyjadriť,“ odkázala jej Vlasta.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk