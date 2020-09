3. september 2020 Zo Slovenska KONIEC nelegálnym psím zápasom! Tresty za týranie zvierat budú prísnejšie

Trestná sadzba za týranie a zabitie zvierat by sa mala sprísniť. Po novom by mali trestné činy spadať do kompetencie vyšetrovateľov policajného zboru.

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli trestať prísnejšie. Novelou trestného zákona by sa mohla sprísniť trestná sadzba z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky.

Nelegálne zápasy

Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Navrhuje sa aj nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR.

Po novom by mali tieto trestné činy spadať do kompetencie vyšetrovateľov policajného zboru, ktorí budú podľa návrhu špecialistami na túto problematiku.

Skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat má byť rozsiahla.

Doteraz nepostihnuteľní

Vymenúvať má protiprávne konania, ako sú štvanie zvieraťa proti zvieraťu, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, ale aj chov, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami s cieľom organizovania zápasov zvierat, pričom je trestná aj účasť na takomto zápase. Príde aj k zvýšeniu trestnej sadzby za zabitie zvieraťa.

Zavedenie novej skutkovej podstaty si vyžiadala aplikačná prax a nemožnosť postihnúť páchateľov, ktorí zápasy medzi zvieratami organizovali. Z finančného hľadiska sa tak organizovanie stalo výhodným biznisom, uvádza sa v materiáli.

Zdroj: TASR