3. júl 2021 Správy Zo Slovenska Koniec nesplneným sľubom: TENTO dôležitý úsek D1 by mali sprejazdniť do konca roka 2023 Premiér Eduard Heger (OĽANO) uviedol, že chcú urobiť všetko pre to, aby mohli dokončiť, ale aj rozostavať ďalšie úseky. Investičný dlh je podľa jeho slov veľmi veľký.

Diaľničné úseky Ivachnová – Hubová a Lietavská Lúčka – Dubná skala na severe Slovenska by mali sprejazdniť do konca roka 2023. Počas kontrolného dňa na stavbe tunela Čebrať pri Ružomberku to uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Kúsok do skladačky

„Chýbať potom bude už len posledný pomyselný kúsok do skladačky spojenia východu so západom Slovenska prostredníctvom diaľnice D1,“ zhodnotil Doležal.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ubezpečil, že úsek Ivachnová – Hubová považuje za nesmierne dôležitý. Avizované sprejazdnenie do konca roka 2023 označil za veľmi dobrú správu. „Prirodzene sa o to budem aj naďalej zaujímať, aby sme urobili všetko pre to, aby občania Slovenskej republiky už nemuseli čeliť žiadnym nesplneným sľubom,“ dodal.

Heger uviedol, že chcú urobiť všetko pre to, aby mohli dokončiť, ale aj rozostavať ďalšie úseky. Investičný dlh je podľa jeho slov veľmi veľký. „Urobíme všetko pre to, aby sme mohli tú infraštruktúru dobehnúť čo najrýchlejšie. Budeme na to hľadať zdroje, či už na úrovni Európskej komisie alebo kdekoľvek,“ povedal.

Náročná stavba

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa priblížil, že úsek Ivachnová – Hubová je extrémne náročná technická stavba. „v roku 2015 bola prerušená a znovu sa začala robiť až v roku 2018. Pre to, že na stavbe boli zosuvné územia, kde absolútne nebolo možné v tej trase ďalej pokračovať. Takže sa to výrazne zmenilo,“ vysvetlil.

Posledné tri úseky podľa Tlapu doprojektovali na začiatku tohto kalendárneho roku. Na dvoch už sú stavebné povolenia. „Verím, že počas krátkej doby bude takto nastavený aj ten tretí. Potom už nič nebude brániť, aby sa mohlo robiť naplno na celej stavbe a rozvinúť práce úplne všade,“ podotkol.

Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 14,92 kilometra vytvorí obchvat mesta Ružomberok. Po dobudovaní sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.

