Vodiči, zbystrite: OBMEDZENIA na diaľnici D1, pozor aj na R1 a R2!

Vodiči jazdiaci na diaľnici D1 a rýchlostných cestách R1 a R2 musia počítať v najbližších dňoch s dopravnými obmedzeniami. Týkať sa budú opravy vozovky pri Ličartovciach, výstavby križovatky Triblavina a avizovaného protestu občanov Zvolena. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Mohlo by vás zaujímať Komplikácie na ceste do Chorvátska! Dovolenkári uviazli v kolónach

Pre piatkový (2. 7.) avizovaný protest Zvolenčanov upozorňuje NDS vodičov na zníženie rýchlosti a možnú tvorbu kolón na rýchlostnej ceste R2 na vjazde do Zvolena od Budče. Taktiež aj na rýchlostnej ceste R1 v smere od Bratislavy do Banskej Bystrice pred napojením na R2 smer Zvolen.

Na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Trnava na križovatke Triblavina budú počas nadchádzajúceho víkendu realizovať dokončovacie práce na dopravnom značení. Z dôvodu umiestnenia portálov a osadenia zvislého dopravného značenia v diaľničnej križovatke D1 Triblavina bude počas nočných hodín úplne uzavretá D1. Práce budú realizované výhradne v noci.

„Úplné uzavretie diaľnice D1 však nebude potrebné počas oboch nocí, tak ako sme to avizovali pôvodne. Zo soboty (3. 7.) na nedeľu (4. 7.) bude úplne uzavretý len smer zo Senca do Bratislavy,“ spresnila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Diaľnica bude uzatvorená od piatka od 23.00 h do soboty do 06.00 h. Od soboty od 23.00 h do nedele do 06.00 h bude úplne uzavretá iba v smere zo Senca do Bratislavy. Doprava bude z diaľnice D1 presmerovaná na cesty I/61 a II/503.