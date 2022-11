Koniec po 114 rokoch! Výrobcu obľúbených cukríkov POLOŽILA inflácia

Obľúbené japonské cukríky, na ktorých si pochutnávali celé generácie, také ikonické, že sa dokonca objavili v úspešnom anime filme, končia. Stali sa obeťou prudkého nárastu cien surovín a energií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Spoločnosť Sakumaseika so sídlom v Tokiu v stredu (9. 11.) oznámila, že v januári ukončí po 114 rokoch svoju činnosť pre strmý nárast výrobných nákladov, nedostatok pracovnej sily a pokles predaja svojho hlavného produktu Sakuma's Drops.

Koniec typických tvrdých, farebných ovocných cukríkov, ktoré sa predávali v červenej oceľovej plechovke, uvrhlo Japonsko do smútku.

„Vždy sme mali doma plechovku, keď som bol na základnej škole,“ povedal 53-ročný majiteľ cukrárne Naoe Watanabe. „Je to ako znamenie doby. Teraz je toľko možností v porovnaní s tým, keď som bol dieťa,“ dodal.

Spoločnosť Sakumaseika uviedla, že už roky nezvýšila cenu cukríkov s ôsmimi príchuťami vrátane jahody a citrónu.

Mnohé japonské firmy stále váhajú, či preniesť prudký nárast vstupných nákladov na zákazníkov zo strachu, aby o nich neprišli. Budúcnosť približne 100 zamestnancov Sakumaseiky zostáva neistá, uviedol zástupca spoločnosti.

Firmu Sakumaseika založil v roku 1908 cukrár Sodžiro Sakuma. Svoje cukríky vyrábala aj pri náletoch počas druhej svetovej vojny a inšpirovala anime giganta Studio Ghibli, aby ich zvečnilo vo svojom filme Grave of the Fireflies (Hrob svetlušiek) z roku 1988.

Vo filme z čias vojny si osirelé dievča, ktoré so svojím bratom bojujú o prežitie, nesie so sebou červenú plechovku Sakuma's Drops, malú časť z majetku súrodencov po zničení ich domu.

Sakuma's Drops sú však obľúbené najmä u starších spotrebiteľov, zatiaľ čo dnešné deti si môžu vyberať z nespočetných nových produktov. Práve staršia generácia považuje za veľmi smutné, že sa stráca niečo, čo existovalo tak dlho a vyvoláva u nich nostalgické spomienky.

Foto: ilustračné

