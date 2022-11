Zdroj: Pixabay.com , Unsplash.com Žreb priniesol dôchodkyni STÁTISÍCE: Cestou domov opäť skúsila šťastie a zostala ŠOKOVANÁ! Tomu sa povie poriadne šťastie! Iba pred pár dňami v americkej lotérii Powerball padol rekordný jackpot 2,04 miliardy dolárov. Teraz sa síce z menšej, ale kurióznej výhry, teší Američanka na dôchodku. 11. november 2022 ELA Zo zahraničia

11. november 2022 ELA Zo zahraničia Žreb priniesol dôchodkyni STÁTISÍCE: Cestou domov opäť skúsila šťastie a zostala ŠOKOVANÁ! Tomu sa povie poriadne šťastie! Iba pred pár dňami v americkej lotérii Powerball padol rekordný jackpot 2,04 miliardy dolárov. Teraz sa síce z menšej, ale kurióznej výhry, teší Američanka na dôchodku.

Nemenová žena z amerického štátu Delaware mala neuveriteľné šťastie! 70-ročná dôchodkyňa vyhrala v priebehu niekoľkých hodín až dve výhry na stieracích žreboch, informuje portál nbcnews.com.

Delawarská lotéria vo svojom vyhlásení uviedla, že víťazka a jej priateľka si prišli 20. októbra vyzdvihnúť výhru zo žrebu Ultimate Cash Instant Game v hodnote 100-tisíc dolárov. Výherkyňa prišla do sídla lotériovej spoločnosti približne po týždni, tiket si kúpila na čerpacej stanici v Newarku, kde žije.

Cestou domov sa s kamarátkou zastavili v samoobsluhe v Doveri, aby to oslávili kúpou troch žrebov Serious Money. A prišiel ďalší šok! Na jednom z nich sa objavila výhra 300-tisíc dolárov.

„Len sme tam neveriacky sedeli,“ povedala žena vo vyhlásení, keď opísala moment druhej výhry. „Bolo to absolútne šialenstvo,“ povedala šťastná dôchodkyňa, ktorá sa opäť vrátila do sídla lotériovej spoločnosti pre ďalšiu výhru. Ľahkovážne míňanie však neplánuje. Státisicové sumy si podľa vlastných slov uložila do svojho dôchodkového fondu.

Zdroj: Dnes24.sk