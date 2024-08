22. august 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Koniec STRESU! Žiadne ukazovanie pasu ani leteniek: Známe letisko zavádza REVOLUČNÚ novinku Známe medzinárodné letisko chce byť prvým na svete, ktoré bude úplne bez dokladov.

Viete si predstaviť, že by ste prišli na letisko a nemuseli by ste ukazovať žiadny doklad totožnosti a dokonca ani letenku? Už od roku 2025 by ste to mohli zažiť na veľkom letisku v Abú Dabí.

Po letisku bez zastavenia

Letisko je známe zavádzaním prevratných technologických noviniek. „Teraz spúšťa svoj projekt Smart Travel Project, ktorého cieľom je inštalovať biometrické senzory na každom identifikačnom kontrolnom stanovišti letiska, od odbavovacích prepážok až po imigračné búdky, bezcolné pokladne, salóniky leteckých spoločností a nástupné brány,“ píše CNN.

Senzory dokážu rozpoznať totožnosť a v praxi to bude znamenať, že na každom mieste, kde by ste na letisku museli podstúpiť kontrolu dokladov, bude stačiť len automatické rozpoznávanie tváre alebo očnej dúhovky.

Letisko si technológiu už vyskúšalo pri letoch partnerskej spoločnosti Etihad. Teraz ju chce rozšíriť do všetkých svojich priestorov a pre všetkých cestujúcich.

Systém, ktorý všetko zrýchli

„Systém je navrhnutý tak, že nie je potrebná žiadna predbežná registrácia, cestujúci sú automaticky rozpoznaní a overení, keď sa pohybujú letiskom, čo výrazne urýchli celý proces," prezradil riaditeľ informačných technológií letiska Andrew Murphy.

Systém bude plne automatizovaný. Murphy totiž pripomína, že každý, kto prvýkrát pricestuje do Spojených arabských emirátov, už teraz musí absolvovať odobranie biometrických údajov.

Keďže sú už údaje priamo v databáze, senzory počas pohybu automaticky overujú totožnosť cestujúcich na letisku. Proces odbavovania a kontrol by sa tak mal výrazne urýchliť a spríjemniť.

Pre deti to nebude

V prieskume Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) z októbra 2023 75 % cestujúcich uviedlo, že by uprednostnili používanie biometrických údajov pred papierovými pasmi a palubnými vstupenkami. Ak patríte medzi zvyšných 25 percent, máme pre vás dobrú správu. Podľa Murphyho ostane aj možnosť klasickej kontroly ako doteraz.

Systém nebude platný pre deti do 12 rokov. Podľa letiska sa totiž pri menších deťoch črty tváre výrazne a rýchlo menia.

