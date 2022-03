Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Koniec Sulíkových TAJNOSTÍ: Prišlo nám jadrové palivo, je to v SUCHU! Na Slovensko dorazila v noci na stredu aj druhá dodávka jadrových palivových článkov. 16. marec 2022 Zo Slovenska

16. marec 2022 Zo Slovenska Koniec Sulíkových TAJNOSTÍ: Prišlo nám jadrové palivo, je to v SUCHU! Na Slovensko dorazila v noci na stredu aj druhá dodávka jadrových palivových článkov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Oznámil to na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Koniec tajnostiam

„Posledné týždne som robil kopec tajností v súvislosti s jadrovým palivom do Jaslovských Bohuníc a Mochoviec, z ktorých pochádza 55 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku. Dôvod bol ten, že som nijako nechcel ohroziť dve dlhšie plánované dodávky palivových článkov. Jedna prišla pred dvomi týždňami, druhá dnes,“ spresnil.

„Ešte sa na poslednú chvíľu do toho zamotala EASA (European Aviation Safety Agency), no nakoniec sa to na druhý pokus podarilo a obrovský Iljušin pristál dnes o 2.30 h v Bratislave. Situácia je teraz taká, že celý tento rok budú bežať všetky štyri reaktory a do piateho bloku (Mochovce 3) začíname zavážať palivo v najbližších týždňoch, je tiež na sklade. Koľko je z budúceho roku pokryté, neprezradím, ale môžem povedať, že teraz je to ‚v suchu‘,“ informoval.

Pripomenul, že v oblasti zabezpečenia energií vláda zafixovala cenu elektriny pre domácnosti na súčasnej úrovni 14 centov za kWh (koncová cena s DPH) na roky 2023 a 2024. „Zastropovali sme tiež cenu plynu pre domové kotolne,“ doplnil.

Zimný balíček

Oznámil, že prišla prvá loď so skvapalneným plynom (100 miliónov m3), celý objem plynu ide na posilnenie zásob. „S veľkým vypätím síl sme dokončili tretí blok v Mochovciach a sme tesne pred povolením na prevádzku,“ informoval.

Do parlamentu ide podľa neho tento týždeň zákon, ktorý umožní vybraným subjektom dostať sa do regulácie cien plynu. „Dohodli sme tiež písomný záväzok Slovnaftu, že v prípade prerušenia dodávok ropy cez Ukrajinu Slovnaft uprednostní Slovensko pri dodávkach ropy cez ropovod Adria,“ uviedol.

„Dokončili sme takzvaný zimný balíček, čo je rozsiahla legislatíva potrebná pre smernicu EÚ, ktorý ide na vládu. Zlúčili sme všetkých 6 štátnych teplární do jednej spoločnosti. K 1. máju 2022 vznikne spoločnosť MH Teplárenský holding a už dnes šetríme milióny na administratíve,“ poznamenal.

„Zvážame všetok desiatky rokov starý rádioaktívny odpad z nemocníc a zdravotníckych zariadení do Jaslovských Bohuníc a ideme ho riadne likvidovať,“ uzavrel.

Zdroj: TASR